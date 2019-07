El Gobierno de Rusia dona material quirúrgico a hospital de La Habana que sufrió los embates del tornado

Publicado el Miércoles, 17 Julio, 2019 - 13:20 (GMT-5)

El Gobierno de Rusia donó material quirúrgico para el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico "10 de Octubre", que fue dañado por el tornado que azotó La Habana.

"En Rusia tenemos un proverbio que dice que los amigos siempre están contigo en los malos tiempos, por eso los rusos siempre estamos dispuestos a ayudar al pueblo cubano, porque existen relaciones históricas que nos unen, no solamente desde el punto de vista político, comercial y económico, también humanitarias", afirmó el ministro-consejero de la embajada de Rusia en Cuba, Serguéi Réshchikov, a Sputnik.

La ayuda de Moscú, que se hizo a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llegó con cuatro kits de atención quirúrgica destinados a situaciones emergencias y desastres.

Estos kits incluyen pinza, instrumental de última generación, medicamentos para llevar a cabo intervenciones, gasas, cintas adhesivas, anti-alérgicos, un set de endoscopia, así como esfigmomanómetros y estetoscopios.

"La ayuda humanitaria de un país a otro es un movimiento natural, cuando su amigo se encuentra en una situación difícil es lógico que usted ayude con los recursos que tiene", agregó Réshchikov.

El poderoso tornado provocó el pasado mes de enero destrozos y derrumbes en varias localidades de La Habana. Su paso por la capital cubana dejó viviendas destruidas, carros sepultados por los escombros, calles sin luz.

La ayuda de Rusia contrasta con la situación que todavía hoy sufren los damnificados, que vieron cómo el fenómeno meteorológico afectó a unas viviendas que antes del tornado no estaban en el mejor estado.

Este el caso de Juany Hernández, una mujer cubana que el pasado mes de junio denunció que el Gobierno de Cuba seguía sin arreglarle su precaria vivienda.

"Estoy desesperada, mi casa aún no me la arreglan. Desde el tornado sólo se han burlado de mí y me han engañado, no valoran que mi hermana es postrada y mamá una anciana enferma", lamentó esta residente del municipio de Regla.

