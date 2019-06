"Estoy desesperada, mi casa aún no me la arreglan desde el tornado", dice vecina de Regla con su familia enferma

Publicado el Jueves, 13 Junio, 2019 - 12:21 (GMT-5)

Juany Hernández vive con desesperación la falta de atención del Gobierno de Cuba, que sigue sin arreglarle su precaria vivienda.

La casa de esta mujer cubana, residente en el municipio de Regla, sufrió los embates del poderoso tornado que el pasado mes de enero dejó destrozos y derrumbes en varias localidades de La Habana.

"Estoy desesperada, mi casa aún no me la arreglan. Desde el tornado sólo se han burlado de mi y me han engañado, no valoran que mi hermana es postrada y mamá una anciana enferma" denunció en un post que publicó en las últimas horas en su perfil de Facebook.

Hernández está habitando una vivienda que presenta agujeros y humedades en el techo, grietas en las paredes y un mobiliario completamente destrozado.

Seis meses más tarde las autoridades de la Isla sigue sin atender un nuevo caso de exclusión social.

El tornado dejó miles de evacuados, cientos de heridos y causó la muerte de siete personas.

La fuerza del fenómeno meteorológico, que llegó a alcanzar los 100 km/h, volcó hasta un autobús y dejó carros sepultados bajo los escombros, además de provocar cortes en el sistema eléctrico.

