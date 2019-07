Los dorsales más grandes del deporte (Número 9)

Publicado el Viernes, 19 Julio, 2019 - 13:48 (GMT-5)

Esta es la novena entrega de mi selección de cada uno de los mejores dorsales del deporte. Le recuerdo que se trata de una lista muy personal mediada por preferencias que cultivé con transmisiones televisivas, en las gradas del estadio o a través de lecturas, documentales, e inclusive películas biográficas.

9

RONALDO

Sin desdorar a su tocayo portugués, pero Ecce Homo. En un dorsal tejido con estrellas -Di Stéfano, Shearer, Batistuta, Suárez...-, Ronaldo Nazário de Lima se ganó el sobrenombre de El Fenómeno sobre la base de una capacidad goleadora que no tuvo ni tiene nadie más. Había que verlo entrar al área recibiendo golpes, no caer al césped y ni siquiera poner rodilla en tierra; a seguidas, solo Dios sabrá cómo, hacía el gol. Si usted nunca lo vio, Youtube puede servirle de consuelo.

Campeón del mundo en 1994 y 2002. Ganó dos Balones de Oro (1997 y 2002), una Bota de Oro (1996-1997), y en tres oportunidades fue nombrado FIFA World Player (1996, 1997 y 2002). Es el segundo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 15.

Mención

TED WILLIAMS

Una vez, hace ya muchos años, leí una frase atribuida a Bobby Shantz: “Me explicaron cómo lanzarle a Ted Williams –contó el otrora lanzador. Dijeron: él no le hará swing a nada malo, pero tú no le lances nada bueno”. Desde entonces he visto todos los videos disponibles sobre el último hombre que bateó .400 en las Ligas Mayores, y he aprendido que fue el único slugger perfecto del béisbol. “Un hombre tiene que tener metas –dijo él una vez- y esa era la mía: hacer que la gente comentara ‘ahí va Ted Williams, el mejor bateador que ha existido’”. Creo que lo logró.

Hall de la Fama. Dos veces Triple Corona (1942, 1947) y dos veces MVP (1946, 1949). Diecinueve veces seleccionado para el Juego de Estrellas. Seis títulos de bateo. Es primero de todos los tiempos en OBP (.482), segundo en slugging (.634) y también en OPS (.1116). Elegido al Equipo del Siglo de las Grandes Ligas.

