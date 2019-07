Escandalizados los santiagueros con la música de sus patrimoniales carnavales

Publicado el Lunes, 22 Julio, 2019 - 06:24 (GMT-5)

“Tu mamá sabe que tú fumas, tu mamá sabe que tú bebés, tu mamá sabe que tú mamas, y también que te la me...” Esta es la canción que escucha mi hija varias veces al día, desde la mañana hasta bien entrada la noche, en un quiosco de carnaval ubicado justo al lado de mi hogar.

Lo más triste es que a varias instancias uno se ha quejado de tal “política cultural” o de los ineficientes mecanismos de control que existen para frenar esto, sin que se encuentren oídos receptivos, y la verdad es que uno como padre llega a sentirse frustrado porque no puede evitar que tal contaminación, a altos decibelios, invasivamente se pasee descaradamente por la casa y por la cotidianidad.

Carnavales de Santiago de Cuba 2019 : CiberCuba / José Roberto Loo Vázquez

Gracias a Dios mi pequeña no llega a los dos años de edad, y hoy por hoy a duras penas repite “me voy… casa”, pero el futuro… alarma.

Y ese es justamente el problema de Sara, quien vive en la avenida de Céspedes, una de las arterias tradicionales ya del Rumbón Mayor, y con una niña de ocho años a ella sí le preocupa, y mucho, la música de esta fiesta popular.

“Siempre se ha sabido que el carnaval, de alguna u otra manera, tiene su «lista de éxito». No niego que es una fiesta popular y por tanto la música tiene que ser popular, pero es que año tras año se vuelve menos popular y más vulgar. Antes no me molestaba, pero con una niña de ocho años que repite y pregunta, la cosa toma otro color”, apunta.

En una de las arterias Sueño, antes barrio de la mediana burguesía, suena libremente un tema: “Flaca dame un hueso tuyo pa' sentirme perro, pa' sentirme perro, pa' sentirme perro, ay pero flaca pregúntale a mi cuerpo pa' que pruebes el hierro”.

Carnavales de Santiago de Cuba 2019 : CiberCuba / José Roberto Loo Vázquez

“Lo peor es que eso suena en una de las áreas que más visitan los niños, y por ende el resto de la familia” asegura Norberto, también vecino de Sueño quien añade “y tal parece que a nadie le importa. No sé si en el carnaval existe alguna forma de censura, tampoco si existe algún mecanismo de control, pero lo cierto es que hace algunos años había un tema que decía algo así de “hay no me des más na' que me duele la popola, dale por atrás para que descanse la popola”, y eso nos escandalizaba, y era uno solo, ahora es un bombardeo constante… eso cuando entiendes la letra, la mayoría de las veces ni se entiende… gracias a Dios”.

Eso sucede en un quiosco pequeño donde los bafles son casi más grandes que las propias paredes de maderas construidas apresuradamente. Ahí, como en otros, se vende comida típica del carnaval, la misma que acaba con el estómago pero que se disfruta esta época del año. Se acompaña de cerveza, siempre «aguá», pero también necesaria por estos días.

Carnavales de Santiago de Cuba 2019 : CiberCuba / José Roberto Loo Vázquez

No muy lejos, un grupo de gente baila, desenfrenada, con movimientos exagerados. La tradicional cerveza de pipa va y viene en las jarras plásticas que venden los particulares. Se extraña ese abarrotamiento de negociantes privados, se dice que en esta ocasión las regulaciones han sido tan duras que se han «espantado». Lo cierto es que entre quiosco y quiosco, antes no había espacio, y hoy hay muchas plazas sin ocupar.

Cerca de calle K otro enorme bafle repite una y otra vez lo que también parece ser un tema de la lista de éxitos del carnaval santiaguero 2019: “Pocha ya yo me enteré que ya te descorchas, te hace falta un pocho pa' darle a esa chocha, baby yo lo que quiero es darte brocha, brocha, pocha”.

Carnavales de Santiago de Cuba 2019 : CiberCuba / José Roberto Loo Vázquez

María tiene apenas un noveno grado, ya es mayor y ama de casa, sin embargo es devoradora de noticias. “Los carnavales son patrimonio cultural, pero cuando uno escucha esas cosas a veces duda. Si unimos eso a que la gente mea donde quiera, y hacen otro millón de cosas, uno se pregunta que qué ciudad higiénica, organizada, disciplinada es a la que aspiramos. Es para meditar”.

Hasta el 27 de julio se realizan en Santiago de Cuba los tradicionales carnavales, que ya tienen una historia que supera las tres centurias.

En esta ocasión unas 40 áreas acogerán las presentaciones y evoluciones de congas, carrozas, comparsas y paseos, algunos de ellos centenarios.

La Avenida de La Alameda otra vez acoge el área del jurado delante del cual desfilan los grupos portadores de tradiciones.

Carnavales de Santiago de Cuba 2019 : CiberCuba / José Roberto Loo Vázquez

