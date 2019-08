J Balvin hace historia en Lollapalooza: "Latinos, este es nuestro momento"

Publicado el Domingo, 4 Agosto, 2019 - 15:36 (GMT-5)

El reguetonero colombiano J Balvin se convirtió este sábado en el primer artista latino en figurar como principal en el famoso festival Lollapalooza, en Chicago, e hizo historia en el escenario Bud Light con sus más grandes éxitos.

Arrancando con el tema Reggaeton, que rinde homenaje al género, Balvin conquistó a los miles de asistentes con un derroche de energía, colores, muñecos gigantes, reguetón, salsa y cumbia.

El público coreó a viva voz temas como Safari, Ginza, No es justo, Con Altura, X, I Like It o Machika, así como algunos de sus más populares remix como Contra la pared, Mi cama, Sensualidad y Baila Baila Baila.

"Latinos, nos tomó 28 años estar aquí. Me siento muy feliz de ser el primer artista principal latino en estar aquí. Este es nuestro tiempo, este es nuestro momento para hacer realidad nuestros sueños", dijo Balvin en perfecto inglés ante las más de 100 mil personas que disfrutaban de la fiebre latina.

El artista paisa dedicó una parte de su concierto a honrar a los pioneros del reguetón y regaló al público uno de los momentos más explosivos de la noche: la aparición de "los líderes" Wisin y Yandel, quienes cantaron su éxito Rakata.

"Estoy muy agradecido de estar aquí, pero si no fuera por los inicios del reguetón yo no estaría aquí, así que le estamos haciendo homenaje a la música que cambió mi vida", dijo Balvin segundos antes de reventar el escenario con clásicos como Oye mi canto y Gasolina.

Poco antes de cerrar su presentación, el colombiano causó furor en el Grant Park de Chicago al referirse a la situación que viven los niños migrantes en las fronteras estadounidenses: "Pidámosle a Trump que libere a esos niños que tiene en la frontera, que sea humano. Señor Trump, libere a los niños que están en la frontera y regréselos a sus casas".

Balvin cerró su histórica presentación con su éxito Mi Gente, que puso a todos a cantar y a saltar, y que puso fin a la tercera y penúltima jornada del festival con fuegos artificiales y una energía explosiva.

