Gilberto Santa Rosa está viviendo una semana de gloria, y no es para menos: primero puso a bailar a todo el mundo junto a J Balvin en The Tonight Show con Jimmy Fallon, y ahora hizo historia al unirse al mismísimo Bad Bunny en uno de sus conciertos de su residencia en Puerto Rico. ¡El Caballero de la Salsa está que no para!

El pasado viernes, Santa Rosa apareció como invitado especial en el séptimo concierto de “No me quiero ir de aquí”, la serie de shows que Bad Bunny está presentando en el Coliseo de Puerto Rico. Juntos interpretaron “Baile inolvidable”, y el público respondió con ovación total. “¡Gracias Benito por la deferencia y cortesía!”, escribió Gilberto en Instagram, con un abrazo y una sonrisa que lo dijeron todo.

La respuesta de Bad Bunny fue tan elegante como el traje de Gilberto: “Momento que nunca olvidaré. Gracias por el gran honor de compartir el mismo escenario con usted”. Una muestra de respeto entre generaciones y estilos que hizo vibrar al Choliseo.

Pero eso no fue todo: apenas unos días antes, Santa Rosa se lució en la televisión estadounidense acompañado de J Balvin. Ambos presentaron “Misterio”, su nueva colaboración, en el popular programa de Jimmy Fallon. El resultado fue una mezcla deliciosa de salsa y reguetón, con sabor latino y aplausos por montones.

En YouTube, las reacciones no se hicieron esperar. “¡Gilberto se robó el show!”, “¡Una leyenda viva!” y “¡Gracias Balvin por invitarlo!” son solo algunos de los cientos de comentarios que celebraron su actuación. Incluso hubo quien dijo que fue como ver Sábado Gigante con su mamá. Pura nostalgia.

Con más de 40 años de carrera, Gilberto Santa Rosa demuestra que la salsa no pasa de moda, sobre todo cuando se mezcla con respeto, talento y nuevas generaciones. Y esta semana, el Caballero se convirtió, una vez más, en protagonista absoluto del panorama musical latino.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la colaboración de Gilberto Santa Rosa y Bad Bunny