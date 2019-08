Roberto San Martín se despide de Miami y regresa a España

Publicado el Lunes, 5 Agosto, 2019 - 11:11 (GMT-5)

El popular actor cubano Roberto San Martín ha compartido la noticia de que deja la ciudad de Miami, Florida para volver a instalarse en España. A través de una publicación hecha a través de sus redes sociales el artista ha querido aprovechar la ocasión para despedirse de la obra de teatro de la que ha formado parte del elenco por cinco años, Oficialmente gay, de su público y de todos aquellos que compartieron con él escenario:

"Hoy me despido de estas obras que han formado parte de mi vida (y de la de muchos) durante 5 años. Una vez más gracias a Alexis Valdés por darme la oportunidad de divertirme con sus personajes. A todos y cada uno de mis compañeros de escena, a todos los técnicos, al Teatro Trail, a María José, a todos los chicos del teatro y en especial a todo el público de Miami por su cariño y apoyo. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias", añadió junto a un montaje fotográfico que recoge escenas de sus actuaciones.

El artista cubano Alexis Valdés, actor y director de la obra, quiso mostrar su apoyo a San Martín y añadió el siguiente comentario al post de Facebook: "Gracias a ti Roberto, has sido una pieza clave en este éxito. Gracias por tu entrega, seriedad y el amor que le pones al trabajo. Te agradecemos mucho."

Asimismo, al finalizar su última actuación en Oficialmente gay, Valdés también le dedicó a su compañero unas hermosas palabras brindándole una emotiva despedida en la que no faltaron las lágrimas y los aplausos:

San Martín, por su parte, ha hablado con CiberCuba y ha contado las razones por las cuales ha querido volver al país en el que trabajó con éxito durante muchos años en famosas series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina.

Según comenta el hijo de la actriz cubana Susana Pérez, se reunirá en Canarias, Tenerife, con sus dos hijas y su esposa, la fotógrafa española Alicia Barrera Chávez. Incluso, añade que la decisión de la mudanza ya la habían tomado desde el pasado mes de junio de 2018.

"Sí, me voy a España con mi familia. De hecho ya hace un año en junio de 2018 decidí regresar a España con mi familia pero tenía éstos compromisos pendientes que me obligaron a regresar. Regreso a Canarias, Tenerife, específicamente que es lugar donde está la familia de mi esposa."

Otra de las razones de su decisión son los nuevos proyectos profesionales que le esperan en Europa y de los que en breve comenzará a formar parte: "Regresamos porque hay propuestas nuevas por acá y uno siempre está donde el trabajo llame", añade.

San Martín no deja "La Ciudad del Sol" sin antes volver a agradecer al incondicional público que tanto le ha apoyado, a Alexis Valdés por la oportunidad y a todos los que hicieron posible su trabajo en Miami. Además, explica que no se trata de un adiós, sino un hasta pronto:

"A Miami y a todo el público de esta ciudad solo me queda agradecerle y decirle que no me despido porque no es un adiós, es un hasta pronto. Sé que muy pronto estaremos de nuevo cara a cara. Gracias siempre por haberme recibido tan bien y haberme hecho sentir como en casa. Gracias a Alexis Valdés, al Teatro Trail y a todos mis amigos del escenario. Los quiero a todos y nos vemos pronto ¡Gracias Miami!"

