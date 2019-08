J Balvin revela un extraño secuestro que vivió en Estados Unidos

Publicado el Jueves, 8 Agosto, 2019 - 18:42 (GMT-5)

La pasada semana, J Balvin sumó a su cargada lista de éxitos el haber sido el primer artista latino en encabezar el Lollapalooza, uno de los festivales más importantes del mundo de la música, y ofrecer una aplastante presentación de casi dos horas, cargada de emociones, colores, baile y energía.

Antes de subirse al escenario del Grant Park Chicago, el colombiano concedió una entrevista al youtuber puertorriqueño Chente Ydrach y contó muchos detalles de su vida personal, algunos conocidos, como su lucha contra la depresión y los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar para llegar a donde está, y otras totalmente desconocidas y sorprendentes como un extraño secuestro que vivió en Estados Unidos siendo un adolescente.

El artista paisa contó todos los detalles de la amarga experiencia que vivió en Oklahoma, a donde viajó por un intercambio para aprender inglés y luego la directora de la institución, que lo acogió en su casa, se obsesionó con él y no lo dejaba salir de la casa.

"Me voy de intercambio, termino en Oklahoma en casa de la directora del colegio y la persona que me aceptó como su inquilino. Yo siento que lo que hubo ahí fue un cariño descontrolado de una madre a un hijo (…) yo creo que ella sintió un cariño muy especial y ella dijo: este hijo no se me va de acá", contó Balvin, que aquel momento tenía 17 años.

El cantante comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal porque no recibía llamadas ni tenía ningún contacto fuera de la casa, y cuando la confrontó, se dio cuenta de que era un secuestro.

"Empecé a caer en una tristeza muy grande porque no llegaban llamadas, no recibía llamadas de mi padre, de mi familia, de mi novia. Ella (la directora) cortó la comunicación con mi gente. Yo la confronté un día que me quise escapar de la casa, vivíamos en un bosque muy lejos de la carretera en Atoka, fui a buscar el pasaporte para escaparme y no estaba, lo busqué, lo busqué y no estaba, cuando me di cuenta la confronté y me dijo: 'Yo lo tengo', y no me lo dio… yo dije esto es un secuestro y así estuve por un mes y medio", reveló.

El intérprete de No es justo logró escaparse gracias a un amigo de Colombia con el que pudo contactar y lo fue a recoger. De ahí se fue a Nueva York, donde pasó un tiempo paseando perros, y de ahí a Miami, en donde se dedicó a pintar paredes, siempre sin dejar de soñar con la música y seguro de que eran trabajos temporales para sobrevivir.

"Yo me fui para Nueva York después de que me pude escapar y me enamoré de la ciudad, de la cultura del hip hop y me enamoré más del género urbano, y pensé: 'Esto es lo que yo quiero'", contó.

