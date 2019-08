Cinco grandes momentos de Cuba en Lima

Publicado el Domingo, 11 Agosto, 2019 - 19:44 (GMT-5)

La delegación cubana de 420 atletas concluyó este domingo su accionar en los Juegos Panamericanos de Lima, con saldo de 33 medallas de oro, 27 de plata y 38 de bronce, que le deparó el quinto puesto en la tabla general por países.

Ello quiere decir que los propósitos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) quedaron en el inframundo: no se mejoró el cuarto lugar de la cita precedente (Toronto 2015) ni tampoco se igualó el total de medallas de hace cuatro años, 36, para un déficit de menos tres.

Lima 2019 ratificó que el deporte cubano continúa en descenso y que las naciones del continente siguen en ascenso, y como ejemplos palpables afloran México (tercer lugar), Argentina (sexto), Colombia (séptimo) y Chile (octavo).

A pesar del retroceso, algunos deportes sacaron la cara por la comitiva: atletismo, tiro deportivo, lucha, judo y boxeo fueron los más destacados, con destaque para los pugilistas, máximos ganadores gracias a ocho coronas.

Otras disciplinas rindieron faenas positivas, como el canotaje, el remo, el ciclismo y la esgrima, puesto que también celebraron títulos de sus exponentes. Punto y aparte necesita el béisbol, dueño de la peor actuación de su historia en eventos multideportivos continentales.

Estos son cinco de los grandes momentos de la delegación cubana en Lima 2019:

-Luis Enrique Zayas (Oro. Salto de Altura. Atletismo)

Luis Enrique Zayas / Prensa Latina

Luis Enrique Zayas no iba a viajar a Lima. No estaba en los planes de la Comisión Nacional hasta que alguien vio el hueco y propuso su nombre. A sus 22 años, el santiaguero aportó la sorpresa más grande de la delegación cubana.

En una competencia no apto para cardiacos, mejoró en par de ocasiones su mejor marca personal, primero con 2.28 metros y luego con el salto de 2.30 que le proporcionó la medalla de oro, la marca mínima para el mundial de Doha y el cariño de un pueblo cubano que vivió sus saltos dorados en la altura de Lima.

Yaimé Pérez (Oro. Lanzamiento del disco. Atletismo)

Yaimé Pérez / Cubadebate

Nadie discrepaba a la hora de señalar que Cuba obtendría el uno-dos en el lanzamiento del disco femenino del atletismo de Lima. Sobradas ante la ausencia de la croata Sandra Perkovic, Denia Caballero y Yaimé Pérez tenían el camino expedito para el oro y la plata. Sin embargo, algo pasó.

La competencia entró en calor y las cubanas no lanzaban bien, con una Caballero irreconocible. Para colmo, la brasileña Andressa Oliveira se apareció en una noche de lujo, con el disparo de su vida: 65,98 metros.

Última ronda. Denia oficialmente fuera de las medallas. Yaimé va segunda y Cuba no entiende nada. Su entrenadora Hildelisa Ramos tampoco. Yaimé, segura, camina hacia el círculo de disparos. No repasa los movimientos. No hace una pausa. Quien la conoce sabe que no ha roto su rutina. Realiza un giro de 180 grados y el disco salió volando: 66,58 metros para un oro sensacional y un nuevo récord panamericano.

Yarisley Silva (Oro. Salto con pértiga. Atletismo)

Yarisley Silva / Granma

Tipa guapa, de la cabeza a los pies. Esa es Yarisley Silva, que parecer tener como hobby lucir inmensa solo a la hora buena. “Yarita” tocó el cielo de Lima con su pértiga justo cuando casi nadie apostaba un peso por ella, y con justicia.

Dueña de una corona mundial al aire libre en Beijing 2015, la pinareña repitió su reinado de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, al pasar la varilla ubicada en 4,75 metros y salir del ostracismo que la había secuestrado en los últimos meses.

Silva, submonarca olímpica de Londres 2012, se colocó el traje de súper héroe en el Estadio Atlético de la Videna para lograr en la competencia importante el principal registro de la temporada. Aquellos pocos que apostaron, recogieron. Yo, aprendí la lección.

Cuba versus Brasil (Voleibol. Ronda semifinal)

Voleibol cubano / Norceca

No fue un juego por la medalla de oro, pero se disfrutó como tal. Brasil no fue con su mejor equipo y eso poco importó. Cuba disfrutó la “paliza” que la selección masculina le propinó a un rival de siempre, cuando de “malla alta” hablamos.

Una barrida impensada contra la Canariha en plena semifinal de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El saldo total fue de 25-16, 25-22 y 25-21, en un desafío donde Cuba solo cometió 12 errores. ¡Doce errores un equipo cubano de voleibol! Señores.

Paliza total que quedará en el recuerdo, como modo de olvidar, tal vez, la que los mismos muchachos sufrieron 24 horas después ante Argentina.

Recuerde: destrozamos a un equipo de Brasil.

Mijaín López (Oro. Lucha. Estilo greco)

Mijaín López / Granma

A sus 36 años de edad, el tricampeón olímpico y cinco veces rey mundial demostró que mantiene una excelente forma deportiva. Mijaín López estuvo menos de dos minutos sobre el colchón durante su pelea final de los 130 kilogramos, estilo clásico. Invencible, muchos dicen.

En Lima, obtuvo su quinta corona panamericana y desde Río de Janeiro 2007 no le marcan puntos en este tipo de certámenes. Camino a Tokio 2020 parecer estar en perfectas condiciones en busca de cuarta corona bajo los cinco aros. Tendrá rivales más exigentes, entre ellos Rizza Kayaalp.

¿Podrá el turco vencer otra vez al “Gigante de Herradura”? Habrá que esperar, mientras, la mayoría cree que el pinareño es completamente invencible.

