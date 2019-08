Camila Cabello y J Balvin, dos de los artistas más escuchados por Michelle y Barack Obama

Publicado el Domingo, 25 Agosto, 2019 - 17:42 (GMT-5)

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sorprendió al mundo este fin de semana al hacer pública la playlist que él y su esposa Michelle han estado escuchando todo este verano, y en la que se han colado la cubana Camila Cabello, el colombiano J Balvin y la española Rosalía.

"Con la llegada del verano, he aquí una muestra de lo que Michelle y yo hemos estado escuchando: algo nuevo, algo viejo, algo rápido, algo lento. Espero que lo disfruten", escribió el exmandatario.

Señorita es el nuevo éxito de Camila junto a Shawn Mendes, con miles de millones de reproducciones en YouTube, y no podía faltar en la selección favorita de una de las parejas más populares de Estados Unidos, en la que ocupa el puesto 17, de 44 canciones.

Otro de los temas que entran en lo "nuevo" y "rápido" de la lista de los Obama es el éxito Con altura, de Rosalía y J Balvin, una de las canciones más populares del año, con más de 230 millones de reproducciones en YouTube.

El tema que lidera la lista del expresidente y la ex primera dama es Too Good, de Drake y Rihanna. Beyoncé, Jay Z, Stevie Wonder, Lauryn Hill, Frank Sinatra, Van Morrison, The Black Keys, Esperanza Spalgind, John Legend, Childish Gambino y 2 Chainz, también se colaron en la lista.

Los Obama, a pesar de haber salido de la presidencia hace unos años, siguen teniendo mucha influencia en las redes sociales, en donde hace poco también compartieron su lista de libros, que igual causó gran revuelo.

Recientemente, la pareja anunció que había firmado un convenio para generar contenidos sobre derechos civiles y que comenzarían a producir series y películas para Netflix.