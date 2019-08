Denuncian ensañamiento de un policía con una abuela y un niño orientales en La Habana

Publicado el Lunes, 26 Agosto, 2019 - 13:23 (GMT-5)

Un episodio de maltrato de un policía a una abuela y a un niño orientales en La Habana fue denunciado por la página Nosotros Cuba en Facebook.

Según cuenta, el momento se produjo en el Parque de la Fraternidad en la capital cubana cuando un agente se acercó de malas formas a la señora y al menor:

-"Oye tú, si tú, ven acá déjame ver que tu llevas ahí", dijo el policía.

"Una vez que tuvo a la ciudadana frente a él le arrebato la bolsa que esta traía en sus manos y comenzó a sacar su contenido hacia el suelo, contenido que como pude apreciar eran pertenencias de ella y su nieto. En un acto de proteger lo suyo el niño toma del suelo una chancleta de su pertenencia y la sostiene en su mano", narra esta página con la que CiberCuba se puso en contacto.

"La información expuesta es toda la que tenemos", comentó a nuestro medio sobre el diálogo que presenció a principios de agosto entre esta familia y el agente, que también era oriental.

-"¿De dónde ustedes vienen?", cuestionó el uniformado.

-"¡De Oriente mijo! Vengo con mi nieto a pasarnos unos días de las vacaciones con mi hijo que vive aquí", respondió la señora.

-“De Oriente no se viene con toda la ropa metida en un saco de cemento vacío”, apuntó el policía.

Nosotros Cuba agrega que "la anciana trata de explicarle que no tenía donde traer sus pertenencias y que no todos en Cuba tienen un maletín, maleta o mochila para estos casos… El nene gira y se aleja un poco para no presenciar tal situación".

Esta página se cuestiona "¿Por qué el ensañamiento?" y continúa con el relato: "El policía se fue alardeando con su compañero, La señora recogió sus pertenencias del suelo, tomó a su nieto de la mano y se marchó, no pasó nada y por eso precisamente seguirá sucediendo esto todos los días (...)"

"Y eso que eran paisanos", "qué humillación. Qué tristeza ver esto en mi país" o "eso pasa a diario pero lo más lindo del caso es que ninguno tiene ni 12 grado por eso mismo carecen de educación y en la Habana casi todos son orientales y abusan de sus mismos hermanos de su tierra", son algunos de los comentarios en la publicación.

Otros opinan que "los policías lo primero que tienen que tener es educación, ellos piensan que son los que mandan aquí" y "el gran problema aquí es que hacen lo que les parece les dé la gana y no pasa nada porque no hay dónde hacer una denuncia en contra de ellos y si lo logras hacer se tapan entre ellos diciéndote que no tienes prueba", apunta un ciudadano en Facebook.

"En caso de los altos dirigentes cuando explotan, como se dice aquí, los mandan a dirigir empresas o los ponen de gerentes en hoteles o tiendas de divisa. Ahora yo me pregunto porque no hacen juicios ejemplarizantes con ellos. ¿Acaso son mejores que el pueblo? No sé, es una pregunta que de seguro se hacen millones de cubanos", agrega.

La situación de los orientales no es nada fácil ni en La Habana, ni incluso en sus provincias donde sufren más escasez y problemas como con el transporte que en otras zonas de Cuba.