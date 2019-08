J Balvin sorprende a sus seguidores bailando como Michael Jackson (+Video)

Publicado el Lunes, 26 Agosto, 2019 - 15:40 (GMT-5)

El cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores durante uno de los conciertos que ofreció en México, en el que comenzó a hacer el famoso moonwalk del legendario Michael Jackson.

El artista paisa comenzó a hacer los famosos pasillos con los que el rey del pop conquistó la industria musical hace más de 30 año, al ritmo de su éxito I Like It (junto a Cardi B y Bad Bunny) en medio de su presentación en Monterrey, y el público enloqueció con la sorpresa, pues raras veces se ha visto al reguetonero bailar, y mucho menos tan bien.

"Que no muestre mis pasos no quiere decir que no sepa bailar jejeje, gracias Michael Jackson por la inspiración en el momento", escribió Balvin en su cuenta de Instagram junto al video.

Los presentes en el concierto no fueron los únicos sorprendidos sino también sus seguidores en las redes, que han dejado más de cuatro mil comentarios en el clip, que ya suma dos millones de reproducciones.

"Wow pero qué flow", "Tenías esta carta bien guardada", "Qué bien te sale", "Fantástico", "Eres el mejor sin dudas", "¡Todo lo haces bien!", "Eres Jose Jackson de Colombia jajaja", Sabe bailar, cantar, cocinar, tiene flow y un CORAZÓN que no le cabe cabe en en el pecho!", "Te amamos, Balvin", "Ay no yaaaa, cuando pensábamos que no podía ser más perfecto, hace esto", son algunos de los comentarios.

J Balvin comienza su gira Arcoíris este 30 de agosto en el Choliseo de Puerto Rico, y dejó boquiabiertos a sus seguidores al anunciarlo vendiendo café y snacks en un food-truck en Nueva York.

La gira seguirá por Estados Unidos, en donde ya presentó parte del espectáculo en el famoso festival de Lollapalooza, y ofrecerá conciertos en más de 23 ciudades. El tour pasará también por Toronto y varias ciudades de Latinoamérica y terminará en diciembre en el Buenos Aires Arena de Argentina.