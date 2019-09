Arrestan en Ciudad Juárez al presunto asesino del migrante cubano Osmani Baldemira

Publicado el Lunes, 2 Septiembre, 2019 - 11:36 (GMT-5)

Agentes de la Policía Estatal arrestaron el domingo en Ciudad Juárez a Osvel Nápoles Robaina, presunto asesino de Osmani Baldemira Pavón, según informó Cubanet.

La detención se produjo en una vivienda cercana al Eje Juan Gabriel, en la colonia Nuevo Hipódromo de la citada ciudad. Allí se escondió tras acabar con la vida de su coterráneo. Del lugar del crimen huyó sin dinero, ni pasaporte.

Los policías lo interceptaron tras verle salir del inmueble. Nápoles Robaina iba ataviado con una gorra y aseguró que se llamaba Enrique cuando los agentes le pidieron que se identificara.

Finalmente este sujeto confesó su verdadera identidad y este lunes fue puesto a disposición judicial.

El arrestado, que tiene antecedentes delictivos por agresiones violentas en Cuba, fue interrogado y dijo que el ataque a Baldemira Pavón fue en defensa propia, una versión que niegan los testigos, que señalaron que el fallecido era un hombre pacífico.

La víctima había ayudado a Osvel Nápoles desde que se lo encontró en Costa Rica. Ambos pretendían llegar a Estados Unidos.

La viuda de Osmani Baldemira: "Me quito 20 años con la captura"

Kenia Beatriz Trujillo Leyva, viuda de Osmani, se enteró de la noticia en Velasco, Holguín; y agradeció la labor de las autoridades.

"De cuarenta años que me habían caído, me quito veinte con la captura. No me van a devolver a mi esposo Osmani, pero siento algo muy grande", aseguró.

"Mi esposo lo ayudó mucho y lo apuñaló a traición. Le agradezco mucho a todas las autoridades mexicanas por atropar al asesino y ayudarnos a que el cuerpo de mi marido viniera a Cuba. Gracias a todo el Gobierno de México", añadió.

La compañera sentimental del fallecido aseguró que su único deseo era que se hiciera justicia.

La familia de Osmani Baldemira Pavón pudo darle sepultura el pasado miércoles en Holguín. La Fiscalía General de Justicia del Estado, en Ciudad Juárez, asumió todos los gastos del retorno del migrante y su labor fue clave para salvar las trabas que puso el gobierno cubano para repatriar el cuerpo.

Tras cubrir un trayecto de 12 horas en carretera desde La Habana, los restos mortales de Pavón fueron recibidos por sus padres, por su esposa y por sus hijos, que le dieron el último adiós junto a un buen número de vecinos del pueblo de Velasco.