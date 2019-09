Boncó Quiñongo dedica bellas palabras a su esposa Reglita por sus 14 años juntos

Publicado el Miércoles, 4 Septiembre, 2019 - 06:29 (GMT-5)

El humorista cubano Boncó Quiñongo celebró el pasado 3 de septiembre 14 años de relación junto a su esposa Regla. El artista quiso hacer partícipes a sus seguidores de su aniversario y publicó unas palabras en su cuenta de Instagram acompañadas de unas fotografías que recogen varios de los momentos que han vivido juntos.

"Hoy tres de septiembre y en vísperas de cumplir 14 años junto a esta gran mujer, me quedo más impresionado y agradecido de la vida por haberla puesta en mi camino esa noche. Dios, gracias porque me hiciste recorrer dos continentes para encontrar mi tesoro. Una mujer que a pesar del tiempo a mi lado, que a pesar de ahora ser madre y tener dos varoncitos que sabe que la cuidan y la protege, me sigue teniendo como el rey de su corazón", comienza su declaración de amor.

Además, el humorista también quiso compartir con sus admiradores lo que le había escrito ella, como prueba del orgullo y el gran amor que siente por su chica.

No ad for you

"Y es capaz de hoy escribirme estas bellas palabras que sin su permiso les comparto pues me las mandó por mensaje. Yo la publico porque quiero compartir que solo el amor engendra la maravilla. En las buenas y en las malas te amo mi amor. Esto me escribió mi reina: 'Feliz aniversario mi amor. Quiero que sepas que eres el hombre que más yo amo en esta vida, porque el amor de los niños es diferente. Solo le pido a Dios y a todos los santos que sigan cuidando de nuestro amor y de nuestra familia. En verdad no me veo sin mi familia junta, te amo ya son 14 años juntos como me dijiste. Que yo he sido con la que más has durado, pues te digo lo mismo. Contigo todo ha sido todo diferente, no hay comparación. Te amo'."

Boncó y Reglita forman uno de las matrimonios más estables y discretos dentro del mundo de la farándula cubana de Miami, Florida.

Fruto de ese gran amor que se profesan han creado una hermosa familia junto a los dos hijos que tienen en común y a quienes a cada rato hemos podido ver gracias a las imágenes que comparten sus padres en sus respectivos perfiles sociales.