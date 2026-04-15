Boncó Quiñongo cuestiona al régimen cubano: "¿Por qué no liberan los presos políticos?"

El humorista cubano Conrado Coble, conocido artísticamente como Boncó Quiñongo, lanzó una serie de preguntas directas al régimen de La Habana en una entrevista con CiberCuba.

"¿Por qué no liberan los presos políticos? ¿Por qué la dirección de Cuba, si dicen que le molesta tanto el embargo y las medidas de restricciones que hay, y una de las cosas es liberar los presos políticos?", cuestionó.

Boncó recordó que el régimen ha comenzado a soltar a algunos reclusos, pero criticó la autenticidad del proceso: "Están liberando lo que les da la gana a ellos".

El humorista, exiliado en Estados Unidos, señaló que entre los primeros en ser liberados deberían estar Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, dos de los presos políticos más emblemáticos de Cuba. Ninguno fue incluido en el indulto de 2,010 presos anunciado el 4 de abril.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, permanece en la prisión de Guanajay desde su arresto durante las protestas del 11 de julio de 2021. En abril realizó un ayuno de 12 horas diarias durante ocho días, y ha denunciado amenazas de muerte de oficiales de la Seguridad del Estado.

Osorbo, rapero y cointérprete de "Patria y Vida", cumple una condena de nueve años en la cárcel Kilo 5 y Medio de Pinar del Río. Su sentencia no expira hasta 2030.

Según Prisoners Defenders, en febrero de 2026 había 1,214 presos políticos en Cuba.

El argumento central de Boncó fue que liberar presos políticos, garantizar la libertad de expresión, permitir la creación de partidos opositores legales y convocar elecciones libres son medidas que benefician exclusivamente al pueblo cubano, no a actores externos: "Si liberan los presos políticos, eso es una medida que beneficia solamente al cubano".

El humorista desafió al régimen a dar ese primer paso para demostrar que el embargo es solo una excusa: "Da ese primer paso tú. Oye, mira, yo haré elecciones libres, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ya, para que vean que el bloqueo es una excusa. Más bloqueo que hay ya que le han metido el pueblo de Cuba no lo ha metido nadie".

Boncó también cuestionó: "¿Por qué no hay elecciones libres? ¿A qué le temen ellos aquí? ¿A quién beneficia unas elecciones libres en Cuba? ¿A un americano?"

En la entrevista, criticó la reforma agraria del régimen y preguntó: "¿Dónde están las vacas? ¿Dónde están los terrenos?".

"Este año se va del parque la dictadura", afirmó en otro momento.

El comediante resumió su visión del régimen con una frase contundente: "Están preparados para las excusas, son especialistas en excusas, y las excusas es lo único que tienen los perdedores para seguir teniendo oportunidades, para seguir perdiendo".