Ulises Toirac del "período coyuntural": "A mí en lo personal no me queda sana ni una sola coyuntura"

El humorista cubano Ulises Toirac ha dedicado unas palabras en sus redes sociales a la severa crisis energética que atraviesa la Isla, que ha generado problemas en el transporte público, apagones, extensas colas en las gasolineras y fuertes afectaciones de la industria alimentaria.

A pesar del evidente desabastecimiento y la paralización de varias esferas económico-sociales, Díaz-Canel se negó a comparar la situación actual con el "Período Especial" que azotó al país en los años noventa, sino que la denominó "situación coyuntural", término que ha tenido una fuerte repercusión en redes y ha inspirado cientos de memes.

Toirac ha querido aclarar un poco el término porque ve que hay mucha gente "perdida"

"A ver porque veo gente perdida con el término. La combinación de palabras Período Especial provoca emociones muy encontradas y fuertes. De manera tal que había que ponerle otro nombre al mismo efecto y salió "coyuntural"... o sea que es un Período Coyuntural lo que tenemos encima. No es lo mismo caballeros... No se alarmen", escribió el artista con el sello de ironía y humor que lo caracteriza.

"Total que a mí me parece que no hemos salido del último especial, pero bueno... A mí en lo personal no me queda sana ni una sola coyuntura", concluyó.

Como era de esperar, su post ha generado cientos de reacciones y comentarios: "Coyunturalmente estamos jodíos", "Período coyuntural (definición): deja vú del Período especial casi 30 años después", "Coyuntural se refiere a que nos dolerán todas las coyunturas esperando las guaguas, haciendo colas...en fin, lo de siempre", "Ahora el atraso y la necesidad se llama Coyuntural, ja ja; figúrate llevamos 60 años así, se impone otro término".

Recientemente, Toirac también se pronunció acerca de las críticas que recibieron los humoristas cubanos en un artículo del oficialista Granma por "burlarse" de dirigentes y no de "contrarrevolucionarios y macetas", y se cuestionó si además de topar los precios, el Gobierno también establecería los "chistes topados".