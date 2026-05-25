Humorista Ulises Toirac critica el triunfalismo oficial: «Aquí no hay final feliz»

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El humorista cubano Ulises Toirac publicó este lunes en Facebook un texto irónico y contundente en el que desmonta el discurso triunfalista del gobierno cubano, comparando la narrativa oficial con las películas de catástrofes de Hollywood donde todo termina bien de forma milagrosa.
En el post, Toirac escribe: «Parece ser que lo que yo veo, sufro y analizo, es una (otra) realidad, pero que en la verdad verdadera que dominan los que saben, los elegidos, esto es una superproducción de Jóligud, en la que to está mal pero termina milagrosamente bien».
El comediante describe esa narrativa oficial como una película de catástrofes en la que los protagonistas inventan soluciones imposibles y al final «sale el sol, se salva el planeta, los muertos pal hoyo, los vivos pal pollo».
Para ridiculizar la idea de que existe alguna fórmula mágica para resolver la crisis, inventa términos absurdos como «simagma esteroideo», «tribilancia magnetifoide» y «ciclotrón emulsivo helicoidal».
Luego abandona la ironía y apunta directo: «Atiende: las olas son de tres metros, las zonas glaciares tienen millones de millas cuadradas, la destimbalación es tan universal como la ley de gravitación y to ta concentrao en un pedacito de Caribe. Y no hay Jerry Bruckheimer con gorrita. Deja la masturbancia que esto no es Jóligud ni hay ciclotrón emulsivo helicoidal pa parar esta mierda. ¡Abre los ojos, coj***!»
El mensaje llega en el peor momento energético que ha vivido Cuba en décadas.
Este lunes, el déficit eléctrico en la isla superaba los 2.100 MW, con apagones que en muchas zonas del país superan las 20 horas diarias.
El récord se registró el 13 de mayo, cuando el déficit alcanzó 2.153 MW en horario pico y dejó al 51% del país sin electricidad de forma simultánea.
Ese mismo día, Díaz-Canel admitió que la situación es «particularmente tensa».
A la crisis energética se suma una emergencia alimentaria: un estudio reciente reveló que el 33,9% de los hogares cubanos reportó hambre en 2025.
Toirac no es ajeno a las consecuencias de hablar claro.
En agosto de 2025, la Seguridad del Estado lo citó por opiniones vertidas en redes sociales, lo que no frenó su línea crítica.
En los últimos meses ha cuestionado el despilfarro en actos políticos de Díaz-Canel, la doble vara de la justicia cubana y el absurdo de priorizar campañas como «Mi firma por la Patria» mientras los cubanos no tienen luz ni comida.
En febrero describió el modelo económico de la revolución como inviable y sin capacidad de sostenerse por sí mismo.
Conocido por programas de televisión como «Sabadazo» y «¿Jura decir la verdad?», Toirac acumula 45 años de vida artística y ha convertido su perfil de Facebook en una de las tribunas de crítica más directas al régimen dentro de la propia isla.
Preguntas frecuentes sobre las críticas de Ulises Toirac al gobierno cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Ulises Toirac critica el triunfalismo del gobierno cubano?
Ulises Toirac critica el triunfalismo del gobierno cubano porque considera que la narrativa oficial ignora la realidad de la crisis que vive el país. A través de la ironía, Toirac compara el discurso gubernamental con una película de catástrofes de Hollywood donde todo acaba bien milagrosamente, cuando en realidad, Cuba enfrenta serios problemas energéticos y alimentarios que no tienen solución fácil.
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¿Qué problemas enfrenta actualmente el sistema energético de Cuba?
Cuba enfrenta un colapso energético significativo, marcado por un déficit eléctrico que ha dejado a más del 50% del país sin electricidad de forma simultánea. El sistema eléctrico de Cuba sufre de falta de mantenimiento, desinversión y una dependencia de fuentes de combustible inestables. Esto ha resultado en apagones prolongados que afectan no solo la vida cotidiana, sino también la economía del país.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las críticas de Ulises Toirac?
Hasta la fecha, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial directa a las críticas de Ulises Toirac. Sin embargo, las críticas han sido ignoradas en discursos oficiales que siguen atribuyendo los problemas del país al embargo estadounidense y factores externos. Toirac ha sido citado por la Seguridad del Estado, pero continúa con su línea crítica, utilizando las redes sociales como plataforma para expresar sus opiniones.
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¿Qué propone Ulises Toirac para solucionar la crisis en Cuba?
Aunque Ulises Toirac no ofrece un plan detallado para resolver la crisis, critica la falta de participación ciudadana y el cierre a la crítica como factores que agravan la situación. Toirac sugiere que la solución pasa por una apertura al debate y a las ideas diferentes, así como por una reestructuración económica que priorice sectores productivos en lugar de enfoques propagandísticos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.