Humorista Ulises Toirac critica el triunfalismo oficial: «Aquí no hay final feliz»

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El humorista cubano Ulises Toirac publicó este lunes en Facebook un texto irónico y contundente en el que desmonta el discurso triunfalista del gobierno cubano, comparando la narrativa oficial con las películas de catástrofes de Hollywood donde todo termina bien de forma milagrosa.

En el post, Toirac escribe: «Parece ser que lo que yo veo, sufro y analizo, es una (otra) realidad, pero que en la verdad verdadera que dominan los que saben, los elegidos, esto es una superproducción de Jóligud, en la que to está mal pero termina milagrosamente bien».

El comediante describe esa narrativa oficial como una película de catástrofes en la que los protagonistas inventan soluciones imposibles y al final «sale el sol, se salva el planeta, los muertos pal hoyo, los vivos pal pollo».

Para ridiculizar la idea de que existe alguna fórmula mágica para resolver la crisis, inventa términos absurdos como «simagma esteroideo», «tribilancia magnetifoide» y «ciclotrón emulsivo helicoidal».

Luego abandona la ironía y apunta directo: «Atiende: las olas son de tres metros, las zonas glaciares tienen millones de millas cuadradas, la destimbalación es tan universal como la ley de gravitación y to ta concentrao en un pedacito de Caribe. Y no hay Jerry Bruckheimer con gorrita. Deja la masturbancia que esto no es Jóligud ni hay ciclotrón emulsivo helicoidal pa parar esta mierda. ¡Abre los ojos, coj***!»

El mensaje llega en el peor momento energético que ha vivido Cuba en décadas.

Este lunes, el déficit eléctrico en la isla superaba los 2.100 MW, con apagones que en muchas zonas del país superan las 20 horas diarias.

El récord se registró el 13 de mayo, cuando el déficit alcanzó 2.153 MW en horario pico y dejó al 51% del país sin electricidad de forma simultánea.

Ese mismo día, Díaz-Canel admitió que la situación es «particularmente tensa».

A la crisis energética se suma una emergencia alimentaria: un estudio reciente reveló que el 33,9% de los hogares cubanos reportó hambre en 2025.

Toirac no es ajeno a las consecuencias de hablar claro.

En agosto de 2025, la Seguridad del Estado lo citó por opiniones vertidas en redes sociales, lo que no frenó su línea crítica.

En los últimos meses ha cuestionado el despilfarro en actos políticos de Díaz-Canel, la doble vara de la justicia cubana y el absurdo de priorizar campañas como «Mi firma por la Patria» mientras los cubanos no tienen luz ni comida.

En febrero describió el modelo económico de la revolución como inviable y sin capacidad de sostenerse por sí mismo.

Conocido por programas de televisión como «Sabadazo» y «¿Jura decir la verdad?», Toirac acumula 45 años de vida artística y ha convertido su perfil de Facebook en una de las tribunas de crítica más directas al régimen dentro de la propia isla.