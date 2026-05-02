Ulises Toirac: El absurdo de «un gobierno que prioriza movilizaciones y firmas y entrevistas»

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El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este sábado un demoledor post en Facebook titulado «La cosa está de odinga», en el que desmonta con humor ácido e indignación genuina la lógica del régimen cubano: gastar presupuesto en movilizaciones y actividades de propaganda mientras el país se cae a pedazos entre basureros y apagones de más de 20 horas diarias.

El texto llega un día después de las marchas del Día de los Trabajadores, cuando el régimen movilizó a miles de personas —medio millón en La Habana, según las grandilocuentes cifras oficiales— encabezadas por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, con más de 600 sindicalistas internacionales de invitados, bajo la consigna «La patria se defiende».

Captura de FB/Ulises Toirac

«Hemos llegado a unos límites que ni juntando a Salvador Dalí con Albert Camus y Luis Buñuel se logra algo así», escribe Toirac, invocando a los tres grandes maestros del surrealismo y el absurdo para describir una realidad que los supera a todos.

El blanco principal de su crítica es la brecha obscena entre el espectáculo y la realidad: «Un gobierno que prioriza movilizaciones y firmas y entrevistas y... (que todas llevan presupuesto) antes que erradicar los basureros o litigar soluciones energéticas en las que no haya que esperar [...] al 2050», escribe, con la ironía de quien lleva demasiado tiempo viendo el mismo circo.

Esa batería propagandística incluye la campaña «Mi firma por la Patria», presentada como iniciativa «espontánea de la sociedad civil» pero dirigida por el Partido Comunista de Cuba, que acumuló 6.230.973 firmas al 1 de Mayo siempre según las cifras oficiales.

También entra en el paquete la entrevista de Díaz-Canel a NBC News, donde el gobernante negó la existencia de presos políticos, culpó al embargo de Estados Unidos por la crisis energética y declaró que «renunciar no existe en su vocabulario». Toirac ya había respondido a esa entrevista en su momento, y criticó el despilfarro del acto de homenaje a la declaración del carácter socialista de la revolución encabezado por Díaz-Canel en 23 y 12, plena crisis de apagones.

Mientras el régimen firma declaraciones y organiza desfiles, Cuba enfrenta déficits energéticos de entre 1,200 y 1,800 MW diarios, con apagones de más de 20 horas diarias que no cesan desde inicios de año. El Sistema Eléctrico Nacional colapsó totalmente en dos ocasiones en marzo. La economía se ha contraído un 23% desde 2019. Y 1,25 millones de cubanos emigraron entre 2021 y 2024, en lo que ya se califica como la peor tragedia migratoria de la historia de la Isla.

Toirac no se limita a criticar al gobierno. También apunta al fenómeno de la proliferación de partidos opositores en el exilio —días antes había lanzado satíricamente su propio «Partido Ortodoncista Bembócrático» — y advierte que «existe un largo trecho de aquí a que los partidos anunciados [...] sean funcionales».

El humorista deja claro igualmente que su crítica al inmovilismo del régimen no implica abrazar la intervención extranjera ni la anexión: «Yo no quisiera intervenciones ni anexiones. El término 'patriota' aplica para quien quiere soberana su Patria. Gustete o no te gustete [sic]. Lo otro es masturbación sin manos».

Pero la paciencia tiene límites. Toirac describe un país donde los cacerolazos por apagones en La Güinera terminaron en 14 arrestos, donde el régimen organiza actos de reafirmación revolucionaria como respuesta a las protestas, y donde «el inmovilismo que mata ya pasó hace diez paradas» mientras él sigue viendo a Julio Iglesias cantando «La vida sigue igual».

«Tal parece que el absurdo es el deporte nacional y el avestruz, el ave que mejor nos identifica como nación», cierra Toirac, con una imagen que resume con precisión lo que lleva 67 años de dictadura comunista construyendo: una nación con la cabeza enterrada mientras el mundo —y su propia gente— se le escapa de las manos.