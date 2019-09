El artista Luis Manuel Otero lleva más de 72 horas desaparecido por la policía cubana

Publicado el Lunes, 16 Septiembre, 2019 - 12:27 (GMT-5)

El artista Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de 72 horas detenido y se desconoce su paradero, denuncian varios de sus compañeros y amigos en las redes sociales.

Otero Alcántara fue uno de los activistas del Movimiento San Isidro reprimidos este jueves al celebrar el primer aniversario de esta iniciativa de creadores independientes en Cuba.

Tras asistir a la Dirección Nacional de la Policía, integrantes de este movimiento comunicaron que a Luis Manuel Otero "pretenden procesarlo bajo la nueva Ley de Símbolos Patrios, con una denuncia #58606 del día 13 de septiembre, es decir, un día después de su secuestro".

Este artista cubano es reconocido por utilizar la bandera cubana en sus performance. Hace poco también fue detenido por pasear con una en sus hombros por los carnavales de La Habana.

Precisamente, el Movimiento San Isidro promovió en las redes sociales el hastag #LaBanderaEsDeTodos para pedir libertad creativa en la Isla y que cesen las detenciones de quienes critican al Gobierno.

"Siguen sin emitir noticias de su paradero, nos refirieron dirigirnos a una estación de la Habana Vieja, Cuba y Chacón, a dialogar con el Mayor Daldez, que casualmente es el mismo oficial que llevó el caso de Maykel Castillo (Maykel obsorbo)", agregaron.

"Según la nueva ley, un ultraje a los símbolos patrios conlleva, primero una advertencia legal, y después una multa de 200 cuotas. Vamos a mantener constante información, pero desde ya está organización se declara en emergencia!! Intentan usar un rigor exagerado e improcedente de la ley para aterrorizar la acción cívica y cultural de la ciudadanía. ¡No nos van a amedrentar, ni a Luis Manuel en los calabozos ni a nosotros en la lucha por la libertad", afirman.

Integrantes del Movimiento San Isidro presentaron también un habeas corpus ante el Tribunal Popular de La Habana para pedir a la justicia que se exprese sobre el arresto de Otero Alcántara que califican como una "desaparición forzada".

En el texto afirman que Cuba es parte de la Convención Internacional de Desapariciones Forzadas desde el 2 de febrero de 2009 y el Estado en virtud del Artículo 2 "tiene la responsabilidad de tomar las medidas apropiadas para investigar las desapariciones forzadas que sean obra de personas o grupo de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado y procesar a los responsables".

El artista cubano, que fue descalificado por el viceministro de Cultura Fernando Rojas, está preso desde este jueves. Desde entonces comenzaron los llamados en las redes sociales para que lo pusieran en libertad.

"Un tal agente Jaime, llamó a Claudia para asegurarle que Luis Manuel no tenía ni un arañazo. Eso quiere decir que con el apoyo de ustedes, los obligamos a dar una señal. Ahora exigimos que lo liberen inmediatamente. De lo contrario, que nos den una prueba de vida", afirmó Luis Dener Hernandez en Facebook.

"Luis Manuel Otero Alcántara no se encuentra en los registros de la policía como detenido, he llamado a la PNR y no aparece. Dice que lo registre como desaparecido, les dije que hace 3 días fue arrestado por la C.I. Dicen que no saben nada de eso. La PNR en Cuba está para intimidar y golpear al pueblo nunca para velar por sus derechos", apuntó Adonis Milán en esa misma red social.

Así mismo, Ariel Maceo Téllez señaló que teme por Alcántara y el grupo Estudiantes Sin Semilla agregó que "el sistema represor cubano es culpable de su estado físico. ¡Ellos lo secuestraron! ¡Ellos son culpables!".

Esta no es la primera ocasión en que la Seguridad del Estado detiene a Luis Manuel Otero Alcántara por su arte contra el Gobierno de la Isla por iniciativas para censurar como el polémico Decreto 349, que fue paralizado momentáneamente por las críticas recibidas.