Imputación a Raúl Castro: «Era el más cobarde», pero «siempre fue un asesino»

El cineasta cubano Ernesto Fundora reaccionó a la imputación formal de Raúl Castro anunciada el pasado miércoles en Miami y la calificó de «formidable», al tiempo que advirtió que el exdictador «siempre fue un asesino», mucho antes del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Fundora hizo estas declaraciones en una entrevista con Tania Costa, días después de ser agredido físicamente por comunistas mexicanos durante la presentación de su documental sobre Luis Manuel Otero Alcántara en Ciudad de México.
«Este tipo no es un gran asesino desde Hermanos al Rescate. Este tipo era el que más ahorcaba gente cuando el Ejército Rebelde», afirmó el cineasta.
Para sustentar su argumento, Fundora citó el libro Cómo llegó la noche del comandante Huber Matos, quien describió a Raúl Castro durante la guerrilla como el guerrillero que estaba impolutamente vestido y almidonado, que menos participaba en combates, pero era el más dispuesto a ahorcar y fusilar gente.
«Este tipo era el más cobarde de todos en el Ejército Rebelde. Siempre fue un asesino», sentenció Fundora.
Sobre el valor jurídico y político de la acusación, el cineasta explicó que «Estados Unidos siempre necesita crear ese marco legal de legitimación jurídica para cualquier paso que vaya a dar», y consideró que la imputación abrirá un proceso que irá mucho más allá del propio Castro.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó los cargos contra Raúl Castro el pasado miércoles en la Freedom Tower de Miami, incluyendo conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses y cuatro cargos individuales de homicidio por el derribo de las avionetas del 24 de febrero de 1996, en el que murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Fundora vaticinó que el caso comenzará a «salpicar» a otros actores de la izquierda latinoamericana, y mencionó al exdictador venezolano Nicolás Maduro, su testaferro Álex Saab, recientemente extraditado a EE.UU., y al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Alex Saab, señalado como operador financiero del régimen venezolano, llegó a Miami el pasado sábado tras ser entregado por Venezuela, apenas tres días antes de que se anunciara la imputación de Castro.
Según Fundora, Maduro, Saab, Raúl Castro y AMLO conforman «las cuatro patas de la mesa» sobre la cual habría «una operación internacional muy bien montada de la izquierda latinoamericana» vinculada al narcotráfico, la venta de armas y el tráfico de seres humanos.
La entrevistadora y el cineasta se refirieron al ataque que este sufrió días antes en México, señalando que los agresores, militantes del Partido Comunista Mexicano y simpatizantes del régimen de La Habana, querían impedir que se viera el documental de Luis Manuel Otero realizado por Fundora. La proyección finalmente se completó ante más de 80 asistentes a pesar de la violencia.
Preguntas frecuentes sobre la imputación a Raúl Castro
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha sido imputado Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro ha sido imputado por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un incidente que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
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¿Cuál es el valor jurídico de la acusación contra Raúl Castro?
Según el cineasta Ernesto Fundora, la imputación busca crear un marco legal de legitimación jurídica en Estados Unidos para cualquier acción futura. A pesar de la falta de un tratado de extradición entre Cuba y EE.UU., la acusación tiene un fuerte valor simbólico y político en el contexto de las relaciones bilaterales.
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¿Qué reacción ha tenido el gobierno cubano ante la acusación?
El régimen cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, ha rechazado tajantemente la acusación, calificándola de «acción política sin basamento jurídico». Las autoridades cubanas consideran el caso como un engaño y una maniobra política.
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¿Qué implicaciones podría tener esta acusación para otros líderes de izquierda en América Latina?
Ernesto Fundora sugiere que la imputación de Raúl Castro podría "salpicar" a otros actores de la izquierda latinoamericana, como Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador, debido a sus presuntos vínculos con operaciones internacionales relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de seres humanos.
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¿Qué consecuencias legales enfrenta Raúl Castro si es declarado culpable?
Si Raúl Castro es declarado culpable de los cargos presentados, podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, aunque su procesamiento efectivo es complicado debido a la falta de un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos.
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