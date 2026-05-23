Imputación a Raúl Castro: «Era el más cobarde», pero «siempre fue un asesino»

El cineasta cubano Ernesto Fundora reaccionó a la imputación formal de Raúl Castro anunciada el pasado miércoles en Miami y la calificó de «formidable», al tiempo que advirtió que el exdictador «siempre fue un asesino», mucho antes del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Fundora hizo estas declaraciones en una entrevista con Tania Costa, días después de ser agredido físicamente por comunistas mexicanos durante la presentación de su documental sobre Luis Manuel Otero Alcántara en Ciudad de México.

«Este tipo no es un gran asesino desde Hermanos al Rescate. Este tipo era el que más ahorcaba gente cuando el Ejército Rebelde», afirmó el cineasta.

Para sustentar su argumento, Fundora citó el libro Cómo llegó la noche del comandante Huber Matos, quien describió a Raúl Castro durante la guerrilla como el guerrillero que estaba impolutamente vestido y almidonado, que menos participaba en combates, pero era el más dispuesto a ahorcar y fusilar gente.

«Este tipo era el más cobarde de todos en el Ejército Rebelde. Siempre fue un asesino», sentenció Fundora.

Sobre el valor jurídico y político de la acusación, el cineasta explicó que «Estados Unidos siempre necesita crear ese marco legal de legitimación jurídica para cualquier paso que vaya a dar», y consideró que la imputación abrirá un proceso que irá mucho más allá del propio Castro.

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó los cargos contra Raúl Castro el pasado miércoles en la Freedom Tower de Miami, incluyendo conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses y cuatro cargos individuales de homicidio por el derribo de las avionetas del 24 de febrero de 1996, en el que murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Fundora vaticinó que el caso comenzará a «salpicar» a otros actores de la izquierda latinoamericana, y mencionó al exdictador venezolano Nicolás Maduro, su testaferro Álex Saab, recientemente extraditado a EE.UU., y al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alex Saab, señalado como operador financiero del régimen venezolano, llegó a Miami el pasado sábado tras ser entregado por Venezuela, apenas tres días antes de que se anunciara la imputación de Castro.

Según Fundora, Maduro, Saab, Raúl Castro y AMLO conforman «las cuatro patas de la mesa» sobre la cual habría «una operación internacional muy bien montada de la izquierda latinoamericana» vinculada al narcotráfico, la venta de armas y el tráfico de seres humanos.

La entrevistadora y el cineasta se refirieron al ataque que este sufrió días antes en México, señalando que los agresores, militantes del Partido Comunista Mexicano y simpatizantes del régimen de La Habana, querían impedir que se viera el documental de Luis Manuel Otero realizado por Fundora. La proyección finalmente se completó ante más de 80 asistentes a pesar de la violencia.