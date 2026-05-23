Cineasta Ernesto Fundora: «Cuba está secuestrada por satanistas»

El cineasta cubano Ernesto Fundora afirmó en una entrevista para CiberCuba que «la nación cubana está secuestrada por un grupo de satanistas», una declaración que hizo suya a partir de las palabras del rapero cubano Rasandino, cercano al Movimiento San Isidro.

Fundora relató que Rasandino hace poco le hizo una llamada y le dijo: «Ernesto, esto no es una guerra ideológica. Esto no es una guerra política. Esto no es una guerra filosófica. Esto es una guerra espiritual de los malos espíritus contra los buenos espíritus».

El cineasta hizo suya esa caracterización sin reservas: «Estamos secuestrados por un grupo de satanistas. La nación cubana está secuestrada por un grupo de satanistas».

La entrevista se produjo días después del ataque que sufrió Fundora durante la presentación de su documental «Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados» en el Centro Universitario Cultural de Coyoacán, Ciudad de México.

Cuatro individuos identificados como militantes comunistas mexicanos lo golpearon con los palos de sus banderas mientras gritaban «¡Malditos gusanos!», «¡Viva Fidel Castro!», «¡Viva Raúl!», «¡Viva Díaz-Canel!» y «¡Abajo la gusanera!».

Fundora se refirió a la acusación federal presentada ese mismo miércoles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, y la calificó de «formidable».

«Estados Unidos siempre necesita crear ese marco legal de legitimación jurídica para cualquier paso que vaya a dar», explicó, añadiendo que la imputación servirá para que las naciones aliadas no encuentren «talones de Aquiles» ante una eventual acción.

Para describir al exdictador, Fundora recurrió al libro de memorias de Huber Matos «Cómo llegó la noche», donde, según citó, Raúl Castro aparece como «el único guerrillero que estaba impolutamente vestido y almidonado, que nunca participaba en combate pero era el más dispuesto a ahorcar gente y a fusilar». Su veredicto fue tajante: «Siempre fue un asesino».

A pesar de la violencia, la proyección del documental —que narra la historia del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, preso político desde el 11 de julio de 2021— se completó ante más de 80 asistentes. Su condena de cinco años vence el 9 de julio de 2026.

Rasandino es un rapero cubano conocido en la escena independiente y contestataria. Su nombre destacó en reportes de CiberCuba a finales de septiembre de 2018, tras participar en un concierto en el centro cultural "La Madriguera" en La Habana, cuando, junto a otros artistas como Maykel Osorbo, protestó abiertamente contra el Decreto Ley 349.