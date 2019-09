Presionan a profesores de la Universidad de Oriente para que sean soldados de la patria

Publicado el Martes, 17 Septiembre, 2019 - 08:06 (GMT-5)

Poco después del destape de discriminación ideológica en la educación superior cubana, en la santiaguera Universidad de Oriente presionan a los profesores a insertarse en la campaña en medios digitales y redes sociales en apoyo a las declaraciones excluyentes de la rectora de esa casa de Altos Estudios que, a su vez, refrendaban las palabras de la actual Viceministra Martha del Carmen Mesa.

Los profesores universitarios son de los pocos grupos de profesionales en Cuba que “disfrutan” de conexiones a internet gratuitas en sus centros de trabajo y en sus hogares, y ahora por este motivo se les está exigiendo insertarse en la “cruzada” ideológica que parece librar el Ministerio de Educación Superior, en nombre del gobierno.

En tiempos que se exige del profesor universitario un profesional que, sobre todas las cosas, esté comprometido con el proyecto socialista cubano, más que con la innovación tecnológica o la hermosa labor del magisterio, los educadores de esa casa de altos estudios se sienten presionados e, incluso, amenazados y acosados.

En diferentes reuniones realizadas por la dirección de ese centro de la educación superior, se les ha persuadido a los profesores para que quienes no tienen perfiles en Facebook los creen ahora y apoyen las palabras de lo que se supone debe ser hoy un educador de esa enseñanza.

Además, se ha comentado que, incluso, se están haciendo estudios de los perfiles en Facebook de los profesores universitarios para ver quiénes se insertan en esta “batalla ideológica”, los círculos de amigos, los contenidos que postean, etc.

Un joven profesional de esa casa de altos estudios, que prefiere mantener el anonimato, es del criterio de que “quieren robots, no profesores universitarios, y para ello se asegurarán lograrlo por todas las vías posible. Conversando con una directiva de un decanato me dijo que había que insertarse en las redes sociales, y que el profesor suyo que no lo hiciera, que después no viniera buscando autorizaciones para maestrías, ni cursos, ni viajes, ni nada”.

En la bienvenida al nuevo curso escolar a cada profesor le llegó a su correo un mensaje del Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente, encabezado con la frase “Ante nuevos tiempos, ante nuevos retos, nuestra opción es multiplicarnos”, difundido también en las plataformas electrónicas del centro de estudios.

En el cuerpo del correo se aseguraba que “la voluntad del Gobierno cubano ha sido ampliar el acceso a Internet como plataforma de valiosos contenidos y capacidad de respuesta a necesidades de la cotidianidad. En la Educación Superior es particularmente necesaria esta herramienta para procesos de pregrado, postgrado y extensión. Justamente por ello, somos uno de los centros más favorecidos en acceso y capacidades del país”.

Pero más adelante se declara “Estas potencialidades, sin embargo, son aprovechadas para la publicación de contenidos contrarios a la ideología de la Revolución Cubana, todo lo cual debe hacernos conscientes de la batalla ideológica que nos corresponde liderar en estos espacios. Y nos compromete además, con el enfrentamiento constante desde esta plataforma, a diferentes maniobras desestabilizadoras en un contexto de intensificados programas subversivos contra nuestro país, enfocados principalmente en los jóvenes universitarios. Nuestra única opción es multiplicarnos”.

En un correo, donde a todas luces se refrendan las declaraciones de la rectora de esa casa de altos estudios, también se planteó “aquí, honrando nuestra tradición revolucionaria, la crítica es camino para la búsqueda de soluciones desde posiciones comprometidas con los ideales socialistas. Pensar Cuba, pensar como país, también es pensar como Universidad de Oriente. (…) Las aulas, pasillos, laboratorios y residencias son escenarios de apoyo a la Revolución y a la visión de un país socialista con prosperidad y sostenibilidad”.

Y por si fuera poco, se establece muy clara la posición de quienes dirigen hoy ese centro, que a quien cabe dudas, es la del ministerio y el gobierno “Pertenecer al claustro del Alma Mater oriental es motivo de orgullo, compromiso y absoluta responsabilidad con el destino de la Revolución”.

Termina el correo con un emotivo mensaje final “¡Viva el magisterio revolucionario!”

También de moda en estos días, y a tono con el discurso en boga, se les “recuerda” a los profesores universitarios que el gobierno les subió el salario, una forma sutil también de presionarlos para que se inserten la defensa de las convicciones políticas de la educación superior cubana.

De forma absurda y descarada, al menos en la Universidad de Oriente, se aseguran por diferentes mecanismos sumar a sus profesores a la “lucha” ideológica contra aquellos que hoy denuncian las medidas discriminatorias y punitivas que por años ha aplicado el gobierno en Cuba de forma libre y descarada.

No son pocas las víctimas de los atropellos contra los profesores universitarios por discrepar con la ideología impuesta por el Estado. Los recientes sucesos, más que nada, han servido para arrojar luz a la política del gobierno de la isla, que se dice ser humanista y sumar personas a la Revolución, pero que en realidad nunca acotó que era siempre y cuando pensaran igual que los gobernantes.