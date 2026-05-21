Suspendidas, pero Cuba insiste en que pruebas de ingreso son la mejor fórmula para entrar a la universidad

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba defendió este miércoles que los exámenes de ingreso siguen siendo «la mejor fórmula» para organizar el acceso a la universidad, apenas un día después de anunciar su suspensión excepcional para el curso 2026-2027 por la crisis energética que paraliza al país.

El director de Ingreso y Ubicación Laboral del MES, René Sánchez Díaz, ofreció una conferencia de prensa transmitida por Canal Caribe para explicar el nuevo mecanismo de acceso, en la que reconoció la contradicción entre lo que el régimen considera ideal y lo que la realidad del país permite.

«Nosotros seguimos manteniendo que la mejor fórmula para organizar el acceso a la educación superior es la de los exámenes de nivel. No hemos discutido eso, no tenemos dudas de eso. Ahora, tenemos una situación muy difícil», declaró el funcionario.

Sánchez Díaz explicó que, ante la imposibilidad de celebrar las pruebas, el MES optó por ordenar a los aspirantes según sus notas del preuniversitario, es decir, el índice académico acumulado, combinado con la boleta de preferencias de carreras ya llenada por cada estudiante.

«Lo más atinado, lo más representativo, lo que más respeta a los estudiantes es hacer a partir de sus notas de preuniversitario. No hay nada mejor que eso. Lo mejor es combinar eso con los exámenes de ingresos. Pero después de eso, esto es lo mejor», sostuvo.

El funcionario argumentó que las calificaciones del preuniversitario «reflejan la trayectoria del estudiante», son «reconocidas» por él y resultan «transparentes porque todo el mundo conoce las notas que tiene cada uno».

Sánchez Díaz también aseguró que este año hay plazas universitarias suficientes para todos los que aspiren a estudiar una carrera: «Todo el que quiere una plaza universitaria va a tenerla asegurada numéricamente hablando».

El gobierno cubano suspendió el miércoles las pruebas de ingreso de forma excepcional, medida que se anunció junto con el adelanto del cierre del curso escolar, según informó Radio Angulo.

La decisión supone un giro abrupto: apenas en marzo de 2026, el MES había ratificado que los exámenes se celebrarían el 5 de junio (Matemática), el 9 de junio (Español) y el 12 de junio (Historia de Cuba).

La suspensión no es un hecho aislado. En abril, el IPVCE Federico Engels de Pinar del Río ya había cancelado sus pruebas por falta de combustible, sustituyéndolas por un escalafón basado en el expediente académico, anticipando lo que luego se aplicaría a escala nacional.

El deterioro del sistema de ingreso universitario viene de lejos. En 2024, solo el 50,4% de los 21,942 aspirantes aprobó los tres exámenes. En 2025, apenas el 51,5% de los 18,402 que se presentaron —de un total de 22,804 registrados— logró superar las tres asignaturas, con Matemática como la de peores resultados de forma consistente.

Desde 2020, el MES ha flexibilizado progresivamente el acceso: ese año, el propio Sánchez Díaz declaró que «no es imprescindible para alcanzar una plaza aprobar las pruebas de ingreso», y en 2021 y 2022 se otorgaron carreras incluso a quienes suspendían o no se presentaban a los exámenes.

«No hay otra manera mejor, si no están los exámenes de ingresos, de ordenar el acceso a la educación superior que este», concluyó el funcionario, en una frase que resume la paradoja del sistema educativo cubano: defender como óptimo lo que la propia crisis del régimen ha hecho inviable.