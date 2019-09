El boxeador Yordenis Ugás critica a quienes son cómplices del Gobierno de Cuba

Publicado el Martes, 17 Septiembre, 2019 - 08:58 (GMT-5)

El boxeador profesional cubano Yordenis Ugás criticó a quienes son "cómplices" del Gobierno de Cuba y lamentó el poco compromiso de la "juventud, sus artistas, deportistas, universitarios" con el país.

"Como dijo nuestro Apóstol; esta frase la voy a decir a mi manera: no hay espectáculo más bochornoso que el talento que no solo no se opone ni ataca a los poderosos o al opresor; sino que le sirve, le baila y se convierte en cómplice", afirmó Ugás en su perfil personal en Facebook.

Captura de pantalla de mensaje de Yordenis Ugás en Facebook.

Este santiaguero, que vive en Las Vegas, Estados Unidos, dijo que "no podemos esperar menos de lo que tenemos" por lo "poco comprometidos con su país" de la "juventud, sus artistas, deportistas, universitarios".

No ad for you

"Los jóvenes que se opusieron al golpe militar de Batista el 10/3/52 muchos eran de familias acomodadas, muchos estaban estudiando en la universidad, pero le importaba su gente y sobre todo le importaba la suerte de su país. Tuvo muy mala suerte el dictador Batista en encontrarse con la Juventud que se encontró. Si hubiera sido en estos tiempos, todavía estuviera en el poder", añadió.

"Gran verdad hermano", "mis respetos Yordenis Ugas claro y transparente" o "más claro ni el agua dolorosa realidad de la cuba de hoy" son algunos de los comentarios sobre las palabras del deportista.

"La vergüenza, dignidad se fueron de vacaciones y dejaron sola a la doble moral. Oportunismo, ron, música, cerveza de pipa y conformistas", agregó el músico Hugo Sánchez.

Sus declaraciones se producen unas semanas después de que varios artistas cubanos, entre ellos la actriz Susana Díaz, se expresaran públicamente sobre la política en la Isla, algo que continúan evitando otros como Descemer Bueno.

Entonces Ugás señaló en Instagram, junto al hastag #yosihablodepolitica, que "no tienes que ser político para expresar las injusticias, la miseria, la esclavitud y el sufrimiento del pueblo cubano por más de seis décadas".

"Amo a mi país. Amo mi gente. Y queremos libertad, un presidente elegido democráticamente y un país para todos sin importar raza, color, ni la manera de pensar de nadie", apuntó.