Descemer Bueno: "La música y la política no están unidas para nada"

Publicado el Lunes, 16 Septiembre, 2019 - 14:21 (GMT-5)

El cantante cubano, Descemer Bueno, ha retomado el tema de la música y su posible relación con la política, y defiende que ambas “no están unidas para nada”.

“Hay quienes pretenden seguir diciéndonos lo que tenemos que hacer, algunos prefieren seguir dividiéndonos, solo buscan dinero y fama”, ha escrito el artista en sus redes sociales.

El destacado compositor cubano ha indicado que algunos “ahora quieren hacer exactamente lo mismo que han criticado por más de medio siglo”; y precisa que la “cacería de brujas” es contra quienes nunca han escrito una sola canción de política ni lo harán jamás, grupo en el que se incluye.

Ha hecho referencia a aquellos seguidores suyos y de otros artistas como Gente de Zona,que entienden que música y política “no están unidas”, y que el único compromiso de ellos como artistas es con los cubanos, “dondequiera que estén”.

Celebra que existan gente como esas 350 mil personas que estaban en el malecón habanero, que han sido tildadas de “corderos”.

“A ellos me debo yo, no a quienes pretender dividir y fracturar, no a los que abrazan el rencor, el odio y encima manipulan a la audiencia, aprovechándose además del sufrimiento y las dificultades del pueblo cubano para lucrar indiscriminadamente”, concluyó el artista.

Sus palabras han generado una fuerte polémica en las redes sociales. Aunque algunos le han mostrado apoyo incondicional y le han pedido que no atienda a aquellos que lo critican y buscan desacreditarlo, otros otros le llamado "oportunista", y lo acusan de no querer buscarse problemas con el gobierno de la Isla.

En días atrás, el cantautor cubano Descemer Bueno ya se refirió al hecho de que los artistas tengan o no que hablar de política y, de acuerdo a sus palabras, "muchos artistas, los más grandes, nunca han hablado de política".

Durante una entrevista en el programa de radio What The 40 en Santo Domingo, Descemer aseguró que nunca ha visto a artistas como Marc Anthony o Enrique Iglesias hablar de temas políticos, y que muchos artistas se niegan a hablar de eso porque no están preparados o no saben qué decir.

Asimismo, señaló que "se ha empezado a usar esta falta de relación con la política para en el mismo Miami y la diáspora, para apuntarnos y para querer denigrarnos". "Sencillamente no estamos obligados", zanjó.

Las declaraciones de Descemer llegan en medio del revuelo que ha generado en Miami el concierto de Gente de Zona el pasado sábado en el Malecón habanero ante unas 350 mil personas.

A raíz de esto, se ha creado una campaña para que le retiren la residencia estadounidense a Alexander Delgado y a Randy Malcom.