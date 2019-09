Cubana en España recibe ropa vieja y periódicos tras pedir la devolución de un paquete a Correos de Cuba

Publicado el Miércoles, 18 Septiembre, 2019 - 12:40 (GMT-5)

Yudinela Ortega Hernández, cubana residente en España, envió el pasado 29 de abril un paquete a Cuba que contenía ropa para su hermana y medicinas para su abuela, además de zapatos, ropa interior y productos de aseo. Pero al enterarse de que su madre tenía que pagar 142 CUC en aranceles a la Aduana de Cuba, decidió solicitar la devolución.

Ejemplares de diarios oficialistas / Yudinela Ortega

Meses después recibió el paquete que había enviado, pero se encontró con una desagradables sorpresa. En lugar de los objetos originales, el paquete contenía ejemplares de diarios oficialistas, ropa vieja y hasta un teléfono de ETECSA.

También había un casette, cartuchos de impresora, además de una libreta de registro de control de tarjetas nauta.

Cartuchos de impresor y un teléfono de ETECSA / Yudinela Ortega

"Todo lo que recibí fue ropa vieja de niño, hombre y mujer. Incluso había un pantalón azul, que estoy casi segura que es un uniforme de Correos de Cuba", relató a CiberCuba.

Pantalón azul / Yudinela Ortega

"Llegó el día 2 de junio y el 5 mi hermano fue a Correos a recogerlo. Allí, sin ningún papel, le dicen que no lo puede sacar. El paquete era de ocho kilogramos y, según el arancel que le aplican el precio era 142. Lo que estoy denunciando es el robo de una empresa estatal que ofrece un servicio público", aseguró.

Libreta de registro de tarjetas nauta / Yudinela Ortega

Yudinela admitió que no va a recuperar ni los medicamentos ni ninguna de las pertenencias que quería hacer llegar a su hermano, que está en cuarto año de medicina, y su abuela. "Sé que lo que me ha pasado no es un caso excepcional. Pero no me voy a quedar callada", alertó.

Pantalón infantil / Yudinela Ortega

"Desde el momento en que mi madre fue a decir que me devolvieran el paquete, le dijeron que no se responsabilizaban de que volviera en buen estado, ni que de que me llegaran todas las cosas. Ni que fueron pitonisos", añadió.

Camiseta infantil vieja / Yudinela Ortega

Ortega confesó que, en un principio, su madre quería pagar los 142 CUC, pero el elevado precio acabó siendo decisivo para solicitar la devolución. "Posteriormente mi hermano fue en tres ocasiones a tramitar la devolución, pero siempre que iba había un problema. Primero era que la persona que tenía que hacerlo estaba enferma o en un funeral, otro día la impresora no funcionaba", lamentó.

Caja con prensa y diarios oficialistas / Yudinela Ortega

En Cuba solamente están exentos de pago los paquetes que pesan un kilo y medio, a partir de ahí cada kilo de un paquete de miscelánea se paga a 20 CUC.