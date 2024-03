Madre denuncia que periodista británico Ed Augustin no deja salir de Cuba al hijo de ambos

Adilen Sardiñas es cubana, cantante y vive en Serbia con el bebé de un año que tiene en común con el periodista británico Ed Augustin, colaborador desde La Habana con The Guardian, Al Jazeera y The New York Times, aunque entre la diáspora cubana se le conoce por su defensa de la teoría del "bloqueo" de Estados Unidos como responsable de la crisis económica y migratoria que vive Cuba.

Sardiñas denuncia en un vídeo enviado a CiberCuba que su ex, Ed Augustin, no le deja sacar a su hijo de la Isla, saltándose presuntamente el acuerdo que ambos tenían cuando ella regresó desde Serbia, país en el que vive junto al hijo de ambos y donde tiene su trabajo, su casa y sus cosas.

En principio, madre e hijo llegaron a la Isla con la intención de pasar tres meses en Cuba, pero en cuanto se fue acercando el momento de regresar surgieron los problemas. El padre no deja salir al niño de la Isla y, de esta forma, lo obliga a vivir en un país sacudido por los apagones, los cortes de agua, la escasez y la crisis inflacionista. "La semana pasada estuvimos ocho días sin que entrara el agua", apunta Sardiñas.

"Dicen que las historias mueven montañas y ojalá, contar mi historia me ayude en algo a mover montañas gigantes que tengo por delante", señala la cantante antes de hacer referencia a la situación económica que vive Cuba. "Yo vivo con pánico de que mi hijo se enferme", asegura en alusión a la escasez de medicamentos y a las condiciones precarias del sistema de salud de la Isla.

"Lo paradójico de mi caso es que nosotros, hasta hace poco vivíamos bien en Serbia. Tenía trabajo en la música, mi casa, mis amigos. Mis pertenencias todavía están allá. Tenía la posibilidad de darle a mi hijo una buena vida, pero hace poco decidí regresar a Cuba para que mi bebé compartiera con su papá, como habíamos acordado, y también porque ésta es mi tierra y la amo. Pero al llegar acá, su papá, un periodista inglés, Ed Augustin, decidió cambiar de opinión y romper nuestro acuerdo, canceló el permiso de viaje que había hecho para nuestro bebé y nos puso incluso en la lista de peligro de fuga en la Aduana. Por tanto estamos encerrados acá y digo encerrados porque yo sin mi bebé no voy a ningún lado y menos con la situación que hay acá en Cuba", añadió Sardiñas.

Ella repara además en que en la mayoría de sus artículos Ed Augustin "habla mucho y condena la injusticia del 'bloqueo' a Cuba, cuando ahora él está protagonizando este bloqueo contra su propio hijo".

Adilen Sardiñas lleva 12 años en la música. Los primeros cinco formó parte de la Ópera, con la compañía Ópera de la Calle, con la que actuó en el teatro Karl Marx y en la televisión cubana.

Poco después se dedicó a la música tradicional formando parte de tríos, quintetos, sextetos, sobre todo en grupos de mujeres con los que actuó en hoteles y bares de La Habana.

Su primer viaje de trabajo al extranjero lo hizo en 2018, cuando estuvo en Turquía. Al año siguiente viajó a Montenegro, formando parte de una agrupación de mujeres, como cantante y pianista. Al regreso estuvo un año parada por la pandemia y en 2021 volvió a viajar a Serbia y a Montenegro haciendo música latina y jazz. Nuevamente, de vuelta a Cuba, estuvo un año parada por el embarazo y tras el nacimiento de su hijo regresó a Serbia y a Montenegro, donde continuó trabajando en el mundo de la música.

"La vida de los músicos en Cuba es difícil. Me he parado en muchísimos escenarios acá, pero donde realmente hice algo de dinero fue en bares y hoteles con grupos pequeños trabajando básicamente por propina de extranjeros. Fue así como logré hacer más que el salario de mis dos padres médicos internacionalistas. Nos volvemos locos tratando de conseguir un viaje y caemos en manos de empresarios rapaces, firmamos contratos que nos dejan desprotegidos y una vez allá hasta el pasaporte nos quitan en ocasiones. Yo, luego de años, logré por primera vez desprenderme de todo eso y mira lo que pasó".

"Independientemente de cómo se desarrolle todo, yo voy a luchar por nuestro derecho a viajar y por nuestra libertad", apunta hablando en su nombre y en el de su bebé.

Actualmente Cuba vive una ola de apagones, que motivó las protestas en Santiago de Cuba, Bayamo y Matanzas del pasado 17 de marzo. Para el 'think tank' español Real Instituto Elcano, el país está a merced de "un régimen fallido y colapsado", en el que "sólo funcionan las instituciones represivas". Esto ha disparado la pobreza y la emigración masiva. En los últimos dos años, más medio millón de cubanos ha llegado a Estados Unidos huyendo de la dictadura.

CiberCuba intentó contactar a Ed Augustin a través de los medios de comunicación con los que colabora (The Guardian y Al Jazeera), pero en el momento de publicar esta información no hay ninguna respuesta.