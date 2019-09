Residente en Cuba: "Ni siquiera toda una vida basta para vivir como una persona normal"

Publicado el Sábado, 21 Septiembre, 2019 - 09:14 (GMT-5)

Qué hacer ante la desesperación de no poder hacer, ni quejarte, sabiendo que tienes un futuro muy malo... y nada de lo que hagas cambiará tu vida, aunque estudies, trabajes y luches cada día para salir adelante.

Llega el momento del día que te preguntas, ¿qué coño tengo?. No tengo vacaciones, no tengo dinero, ni siquiera toda una vida basta para vivir como una persona normal. ¿Qué pasará?. Y te respondes en ese mismo instante, no pasará nada.

Seguimos siendo los mismos infelices viviendo de mentiras, de derroches, de quién no produce, pero ocupa cargo. El dirigente, el que dispone vacaciones, de buenos carros, de lujos y viajes que viven de las mentiras que dicen sobre lo que tenemos los cubanos.

Me refiero al pueblo, a la gente que hoy no tiene con qué cocinar, que tiene el frente de la casa lleno de basura porque hace más de un mes que no pasa ningún camión a botarla. Hablamos de salud, de bienestar y prevención de enfermedades.

Además se exige que los estudiantes de medicina cumplan con ir casa por casa a preguntar si las personas tienen fiebre, cómo se pierde tiempo. Porque serían más útil que esos mismos estudiantes no perdieran su tiempo y estudiaran para el día de mañana, para no ser los que hoy están frente a un cuerpo de guardia provincial como en el hospital pediátrico, los cuales no saben ni tratar un vómito ni hacer una punción lumbar aún siendo residentes de pediatría.

¿Y así vamos a confiarles a nuestros hijos?, porque eso lo viví en carne propia. Casi matan a mi pequeño y no pasa nada. Al otro día es lo mismo, no hay dónde quejarse, ni soluciones solo hay reuniones,informaciones y medidas que toman sin contar contigo. Ya se decidió y punto, ¿a dónde llegaremos?.

Cada día estaremos peor porque no existe respeto, ni valores que demuestren que estamos avanzando. Somos nada, dando lo que no tenemos al mundo y al final acá no tenemos nada, ni seguridad. Que en un cuerpo de guardia no exista un depresor para niños, que se pueda suturar porque simplemente no hay agujas, no hay ni personal calificado. ¿Entonces para qué son hospitales?, qué vergüenza de sistema de vida.

Las declaraciones y opiniones expresadas en esta carta a CiberCuba son de exclusiva responsabilidad de su autor. CiberCuba hace su mejor esfuerzo para verificar la veracidad de la información recibida pero no da garantías sobre la misma.