Velito El Bufón reparte comida junto a su hijo en La Habana y las redes reaccionan: “Deberían hacerlo todos”

Velito El Bufón mostró su lado más humano y familiar el pasado sábado al publicar un emotivo video en Instagram junto a su hijo mayor repartiendo comida a personas necesitadas en su barrio de La Habana.

El clip arranca con el cantante hablando directamente al niño: «Papi, son las 12 del día y creo que tenemos que hacer algo lindo, ¿no? Te voy a enseñar cómo hacer algo bueno, cómo hacer una obra buena del día. Y quiero que estés conmigo. Vamos a hacerlo, papi».

De fondo suena una canción con una frase que resume la realidad que rodea el gesto: «Qué difícil se ha vuelto mi barrio, donde los buenos pasan trabajo, donde los malos lo consiguen todos, donde los milagros no valen ni un carajo».

El artista, que cuenta con más de 700,000 seguidores en Instagram, fue claro sobre sus intenciones al escribir en la descripción del video: «Hoy quise enseñarle a mi niño que respetar y ayudar a los demás siempre que se pueda nos hace mejor persona y mejor ser humano».

Velito también dejó claro que no buscaba protagonismo: «Ojo, no publico esto para buscar sonido ni promoción, gracias a Dios por mi música tengo la atención de todo mi público. Esto hoy lo grabo para que más colegas y más personas se sumen a ayudar a más cubanos, que cada día eso nos está haciendo más complicado».

El video acumuló más de 111,900 reproducciones, 31,621 likes y 938 comentarios en pocas horas, y el propio artista respondió a sus seguidores con una frase que recibió 311 likes: «Haciéndolo real y con amor».

Las reacciones no tardaron en llegar.

«Qué bonito eso, y educando a Velitico, bendiciones miles», escribió un usuario, mientras otra comentó: «Un bello gesto, Dios los siga bendiciendo y que sigan con esa linda humildad».

Otros seguidores fueron más directos: «Deberían hacerlo todos los artistas», y otroañadió: «Qué acciones más buena mi rey, bendiciones para ti y para tu niño». El músico Zurdo MC también dejó su mensaje: «Ashe y bendición».

El gesto llega en un contexto de profunda crisis económica en Cuba, donde el salario medio oficial equivale a unos 14 dólares mensuales al tipo de cambio informal y se estima que el 89% de la población vivía en extrema pobreza al cierre de 2025.

Este no es el primer gesto solidario del cantante: en diciembre de 2025 ya había sorprendido a niños de su barrio con regalos navideños, en una acción que también conmovió a sus seguidores.

Cada vez más figuras públicas cubanas utilizan sus redes sociales para mostrar acciones solidarias y conectar desde un lado más humano con su audiencia, en un momento en que cualquier gesto de ayuda —por pequeño que sea— tiene un impacto emocional amplificado tanto dentro como fuera de la isla.