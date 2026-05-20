«¿Sociedad civil?»: Díaz-Canel y Marrero siguen con el show de «firmas por la patria»

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Este miércoles, Miguel Díaz-Canel recibió en un acto solemne una «muestra documental» de las más de 6,2 millones de firmas recolectadas en la campaña «Mi Firma por la Patria», según publicó el Partido Comunista de Cuba en sus redes sociales, en una jornada que el régimen eligió deliberadamente para coincidir con el aniversario de la independencia formal de Cuba en 1902.

El acto contó con la presencia de los principales cargos del Estado y el Partido: Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central.

La nota oficial del PCC describe a quienes entregaron las firmas como «representantes de la Sociedad Cubana», una formulación que resulta llamativa en un país donde no existe sociedad civil independiente reconocida.

Todas las organizaciones de masas —los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas— están subordinadas al Partido Comunista y al Estado según el artículo 7 de la Constitución de 2019.

El régimen utiliza el lenguaje de la «sociedad civil» para dar apariencia de espontaneidad y pluralismo a lo que es, en realidad, una movilización dirigida desde las estructuras del partido único.

La campaña fue lanzada el 19 de abril por el PCC, coincidiendo con el 65 aniversario de la Batalla de Playa Girón, y Díaz-Canel fue el primero en firmar al día siguiente en el Museo Memorial de Ciénaga de Zapata, Matanzas, donde declaró que «la Revolución cubana jamás negociará sus principios».

El 1 de mayo, el gobierno presumió de 6.230.973 firmas recolectadas, cifra que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla presentó como equivalente al 81% de los cubanos mayores de 16 años.

Sin embargo, con una población estimada en torno a 9,7 millones de habitantes —y en fuerte caída por la emigración masiva desde 2021—, los números resultan estadísticamente inverosímiles.

La campaña fue ampliamente cuestionada por su carácter coercitivo desde sus primeras semanas.

Reportes desde Matanzas, Bayamo, Cárdenas y La Habana documentaron que directivos de empresas estatales presionaron a trabajadores para que firmaran, con instrucciones de garantizar al menos el 80% de participación bajo amenaza de despido.

Un audio filtrado desnudó el performance el 2 de mayo, cuando se difundió la grabación de una funcionaria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que advertía sin rodeos: «El que no esté de acuerdo con eso que pida la baja».

Analistas y opositores, entre ellos Manuel Cuesta Morúa, calificaron la campaña de «farsa» y señalaron que responde al mismo patrón histórico del castrismo: ante la presión exterior —en este caso, el recrudecimiento del embargo por la administración Trump— el régimen recurre a la movilización masiva como instrumento de legitimación interna y proyección internacional.

El PCC cerró su publicación con la afirmación de que la campaña «demostró la vigencia del ideario martiano y fidelista», apropiándose una vez más de los símbolos de la nación para encubrir lo que opositores y analistas describen como una escenografía del poder y un simulacro sin respaldo ciudadano genuino.