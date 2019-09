Antolín El Pichón cuenta por qué lo sacaron de la televisión cubana

Publicado el Sábado, 21 Septiembre, 2019 - 15:08 (GMT-5)

El humorista cubano Ángel García, mejor conocido como Antolín El Pichón, ha revelado que "por ahora" no puede hacer televisión en Cuba y ha explicado las supuestas razones durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, en Miami.

"Hace como tres años me enseñaron una encuesta que decía que yo no gustaba en Cuba y que todos los programas que yo hago son de muy mal gusto", contó el artista y dijo que desde hace dos años "no he hecho nada más nunca" en la Televisión Cubana.

El humorista explicó que la encuesta se la mostró Víctor Torres mientras se emitía su show No quiero llanto, a él y a José Miguel Mena, director del programa y de Palmas y Cañas, y les dijo que el show televisivo era "considerado de mal gusto y no le gustaba al público cubano", pero señala que para él "eso no es así, eso es mentira".

"Desde que yo vi la entrevista a Lázaro Junco en el programa Confesiones de Grandes, que Junco bateó pa' 400 y no lo llevaron ni al equipo Matanzas, ¿qué voy a hacer yo, un guajiro?", reflexiona.

El humorista le achaca la situación a "cositas de pasillo" como también le pasó al actor cubano Jorge Martínez, porque "yo realmente no creo que ningún grandón de allá arriba tenga tiempo para hacer ninguna encuesta sobre Antolín".

"Son cosas que pasan, ahora no puedo hacer televisión", dijo.

No obstante, aseguró que él ha podido sentir l cariño del público cubano y que estas cosas no lo amedrentan. Asimismo, Antolín tuvo la oportunidad de conocer hace años en Miami a Guillermo Álvarez Guedes, que le dijo que era de los mejores humoristas que el había conocido en los últimos 60 años.

"A mí me importa más su opinión que la de 20 directores de televisión juntos", sostuvo.