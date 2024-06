¡Para reír! Hijo de Antolín El Pichón intenta vender "a lo cubano" en mercadillo en España: "Arriba, junta de olla"

Yalian, hijo del humorista cubano Antolín el Pichón (cuyo nombre real es Ángel García), ha heredado su pasión por la comedia y en TikTok se dedica a compartir divertidos vídeos para disfrute de sus seguidores.

En uno de sus últimos vídeos, aparece El Profesor Cubano (@el.profesor.cubano, como se hace llamar en la red social) vendiendo en un mercadillo de España pero "a lo cubanos" y sin mucho éxito...

Sin embargo, aunque nadie se le acercase para preguntarle por sus "productos", su ocurrencia le ha sacado más de una carcajada a sus seguidores cubanos, que le elogiaron por su memoria y también su sentido del humor.

"Hemos salido de Cuba, pero Cuba no ha salido de nosotros", "¡Que clase de memoria. Dios mío!", "Zapatillas Yutapay, desde que yo no escuchaba eso, el olor que te daba en los pies y cuando las cogía el sol podías freír un huevo arriba", "Yo estaba cenando y casi me ahogo de la risa", "Ese si lo dejan ahí en menos de media hora vende todo y cierra en mercado", "Cómo te acuerdas de tantas cosas que ya ni recordaba", "Muchas bendiciones, me hace recordar las calles de Cuba" o "Brother, que clase de memoria la tuya porque has dicho cosas que yo no me acordaba que existían jajaja".