Britney Spears dispara las alarmas de sus fans por su estado mental

La cantante estadounidense Britney Spears ha compartido en sus redes sociales un video en el que aparece bailando al ritmo de Chantaje, el éxito de los colombianos Shakira y Maluma, quienes no tardaron en reaccionar.

"¡Lista para ir a los Daytime Beauty Awards con mi chico, pero tenía que bailar antes de ir! PD. Me sentí hermosa", escribió La princesa del pop junto al video que ha generado reacciones de todo tipo.

El cantante paisa comentó el video con emoticonos de agradecimiento por bailar su tema, mientras que Shakira subió un corto clip a sus historias de Instagram.

"Acabo de ver a Britney Spears bailando Chantaje en su baño, es loco que algo así ocurra hoy, pero eso es increíble Britney", dijo Shakira.

No obstante, el video no sentó bien a muchos de sus fans, que se preocuparon por el estado de la cantante. La intérprete de Baby one more time no está atravesando por su mejor momento, algo que ella misma ha reconocido, y su salud mental ha sido blanco de todo tipo de críticas y especulaciones.

La estrella pop tuve que cancelar sus shows en Las Vegas en abril pasado e internarse en un centro de salud mental, y desde que salió se encuentra en medio de una batalla legal con sus padres, y perdió la custodia compartida de sus hijos Jayden James y Sean Preston, de 12 y 13 años, respectivamente.

Es comprensible que todas estas cosas le han pasado factura a la artista y el video que subió a su Instagram disparó las alarmas de sus seguidores, que consideran que Britney se ve muy inestable y lamentaron que la cantante esté atravesando un momento visiblemente tan difícil.

Asimismo, poco después trascendió en Daily Mail que La princesa del pop llegó a los Daytime Beauty Awards acompañada de su novio, el modelo Sam Asghari que recibió un premio en la ceremonia, y al momento de posar en la alfombra a su llegada al evento, le dijo a su representante que se quería ir, y este tuvo que acompañarla de vuelta al auto para que se fuera.