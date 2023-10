Britney Spears sorprende con un posado sin ropa en medio del éxito por sus memorias 'The Woman in Me'

Britney Spears está en boca de todos por las revelaciones que hace en sus memorias The Woman in Me (La mujer que hay en mí). Un libro que está siendo todo un éxito de ventas. Y en medio de este gran momento que está viviendo la cantante, volvió a compartir un nuevo posado de alto voltaje en Instagram.

Una foto en la que la Princesa del Pop aparece completamente desnuda en una playa de espaldas y mira a la cámara por encima del hombro. Una instantánea en la que también posa con los brazos cruzados sobre su pecho.

A la cantante no le ha hecho falta acompañar esta instantánea de ninguna descripción, y tampoco se pueden leer comentarios en la publicación, ya que los tiene bloqueados. Sin embargo, el número de likes indica que la publicación roza el millón de 'me gusta'.

Britney ha convertido sus posados desnuda en algo habitual para sus millones de seguidores, que tras la publicación de sus memorias saben la razón que hay detrás de estas instantáneas y su publicación en redes sociales.

La cantante explicó que estas imágenes están tomadas bajo su responsabilidad sin depender de un fotógrafo o editor que esté detrás.

"Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces para la aprobación de otras personas, entenderían que disfruto mucho posando cuando me siento sexy y haciéndome yo misma mi propia foto", dijo en sus memorias sobre las imágenes en las que aparece sin ropa en su perfil de Instagram.