Alejandro Sanz acompaña a su hija Alma en su primer día de escuela

Publicado el Lunes, 23 Septiembre, 2019 - 10:45 (GMT-5)

Alejandro Sanz siempre saca tiempo para sus personas favoritas: sus hijo, aunque enga la agenda llena de compromisos por su carrera artística.

No hay evento importante de sus hijos al que el cantante no asista. Y al igual que hace unos meses interrumpió su tour para viajar hasta México y acompañar a su primogénita Manuela en su baile de graduación, la semana pasada no dudó en acudir junto a su hija menor a su primer día de colegio.

Alma acaba de comenzar su vida escolar y en su primer día estuvo acompañada por su famoso papá. Así lo ha dejado saber el propio Alejandro, quien conmovido y nostálgico por lo rápido que pasa el tiempo, compartió una adorable fotografía de ambos sentados en un mini pupitre.

"Su primera palabra sin ser palabra, su primer beso, su primer papá, mi primer momento consciente en el que me doy cuenta que no hay freno en su pequeña vida. A la velocidad de la luz, sí; pero la luz es la velocidad de mi Alma... Este fue su primer día de colegio, y solo me hace pensar en la importancia de las primeras veces que se convierten en para siempre", escribió junto a la preciosa foto.

Alma es la cuarta hija del cantante, fruto de su matrimonio con Raquel Perera. Ambos anunciaron su separación el pasado julio con un emotivo mensaje que refleja que han terminado en armonía y que su relación siempre estará basada en el respeto y el cariño por el bien de sus dos hijos en común, Dylan y Alma.

"Nuestra familia está por encima de cualquier cosa... es diversa y bella, como la vida y así permanecerá", escribió el artista.

En la actualidad, el español comparte su vida con la artista cubana Rachel Valdés. La noticia de este romance vio la luz hace tan solo unas semanas después de que la revista Corazón obtuviese unas fotografías de la pareja en actitud cariñosa y cómplice en Miami.