Isabel Pantoja habla sobre Cuba en concierto en Miami

La cantante Isabel Pantoja protagonizó un emotivo momento durante su concierto del viernes en el Kaseya Center de Miami, cuando desde el escenario gritó «¡Viva Cuba!» y el público respondió con fuerza: «¡Viva Cuba libre!».

La cantante española, visiblemente conmovida, se detuvo ante el clamor del público y lanzó un mensaje directo: «No quiero que el pueblo de Cuba sufra más».

En uno de los momentos más emotivos de la noche, Pantoja prometió que pisará la isla cuando las circunstancias lo permitan: «Yo lo sé que me aman y algún día, si Dios quiere y sea libre, yo estaré ahí con ellos».

Por unos segundos, la música pareció detenerse para dar paso a la nostalgia, al dolor y a la esperanza de un pueblo que sueña con volver a abrazar su tierra sin miedo.

El concierto forma parte de la gira «50 Aniversario», con la que Pantoja celebra cinco décadas de carrera musical, y que ha recorrido Lima, Santiago de Chile y Nueva York antes de llegar a Miami.

La artista actuó con un vestido blanco estilo flamenco con detalles de plumas y lentejuelas, ante una escenografía de rosas y tonos rojos que enmarcó uno de los momentos más recordados de la velada.

El Kaseya Center de Miami se ha convertido en escenario recurrente de gestos de solidaridad con Cuba por parte de artistas internacionales. El trovador cubano Kamankola interpretó «La Cuba que yo dejé» en ese mismo recinto el 2 de mayo, invitado por Alejandro Sanz, ante cerca de 19,600 personas.

El cantante español Melendi también protagonizó un momento similar al improvisar gritos de «¡Viva Cuba libre!» en un concierto el año pasado, en una tendencia que refleja la sensibilidad de los escenarios de Miami ante la crisis que vive el pueblo cubano.

La relación de Pantoja con Miami tiene sus propios antecedentes: en 2018, Estados Unidos le negó la visa, lo que obligó a cancelar los conciertos previstos en esa ciudad y en Puerto Rico. En febrero de 2023 sí pudo actuar en el James L. Knight Center en dos fechas consecutivas.

El video del momento, publicado en Instagram con el hashtag #SOSCuba, circuló rápidamente entre la comunidad cubana en el exilio, que vio en las palabras de Pantoja un eco de su propio anhelo de libertad.