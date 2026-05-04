Randy Malcom cumple el sueño de su mamá y sobrina al llevarlas al concierto de Alejandro Sanz en Miami

Randy Malcom junto a su mamá y sobrina en concierto de Alejandro Sanz

Randy Malcom cumplió un sueño familiar al llevar a su madre y sobrina al concierto de Alejandro Sanz en el Kaseya Center de Miami, un momento para ambas muy especial pues son fanáticas declaradas del artista español.

En un emotivo post en Instagram el integrante de Gente de Zona escribió: «Cumpliéndole el sueño a estos dos amores ».

En la publicación incluyó fotos y videos donde se ve a los tres disfrutando del espectáculo y a su mamá cantando a coro "Amiga mía", una de las canciones más icónicas de cantautor.

El show formó parte de la gira «¿Y ahora qué?» de Alejandro Sanz por Estados Unidos, que se extiende del 9 de abril al 17 de mayo de 2026 y que llevó al cantante español al Kaseya Center con un repertorio que incluyó clásicos que han acompañado a sus fanáticos durante años.

Un momento muy especial para los cubanos en Miami fue cuando el trovador y rapero cubano Jorge Lian García Díaz, Kamankola, subió al escenario como invitado especial de Sanz para interpretar su canción de denuncia "La Cuba que yo dejé".

Tras la fecha de Miami, la gira «¿Y ahora qué?» de Alejandro Sanz continúa esta semana con paradas en Irving y Sugar Land, Texas, antes de cerrar el 17 de mayo en Las Vegas.