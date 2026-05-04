Randy Malcom cumple el sueño de su mamá y sobrina al llevarlas al concierto de Alejandro Sanz en Miami

Randy Malcom cumplió un sueño familiar al llevar a su madre y sobrina al concierto de Alejandro Sanz en el Kaseya Center de Miami, un momento para ambas muy especial pues son fanáticas declaradas del artista español.
En un emotivo post en Instagram el integrante de Gente de Zona escribió: «Cumpliéndole el sueño a estos dos amores ».
En la publicación incluyó fotos y videos donde se ve a los tres disfrutando del espectáculo y a su mamá cantando a coro "Amiga mía", una de las canciones más icónicas de cantautor.
El show formó parte de la gira «¿Y ahora qué?» de Alejandro Sanz por Estados Unidos, que se extiende del 9 de abril al 17 de mayo de 2026 y que llevó al cantante español al Kaseya Center con un repertorio que incluyó clásicos que han acompañado a sus fanáticos durante años.
Un momento muy especial para los cubanos en Miami fue cuando el trovador y rapero cubano Jorge Lian García Díaz, Kamankola, subió al escenario como invitado especial de Sanz para interpretar su canción de denuncia "La Cuba que yo dejé".
Tras la fecha de Miami, la gira «¿Y ahora qué?» de Alejandro Sanz continúa esta semana con paradas en Irving y Sugar Land, Texas, antes de cerrar el 17 de mayo en Las Vegas.
Preguntas frecuentes sobre el concierto de Alejandro Sanz en Miami y la participación de artistas cubanos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué hizo especial el concierto de Alejandro Sanz en Miami?
El concierto de Alejandro Sanz en Miami fue especial porque, además de su actuación, contó con la participación del trovador y rapero cubano Kamankola, quien interpretó su canción de denuncia "La Cuba que yo dejé". Este evento se convirtió en un espacio de expresión política, especialmente relevante para la comunidad cubana en el exilio. Kamankola subió al escenario como invitado especial de Sanz, haciendo de este concierto un momento significativo para los asistentes.
¿Quién es Kamankola y cuál fue su participación en el concierto?
Kamankola, cuyo nombre real es Jorge Lian García Díaz, es un trovador y rapero cubano conocido por su crítica al régimen cubano. En el concierto de Alejandro Sanz en Miami, Kamankola interpretó su canción "La Cuba que yo dejé", un tema de denuncia que resonó profundamente entre el público, compuesto mayoritariamente por cubanos en el exilio. Su participación subrayó el compromiso del artista con la libertad y los derechos humanos en Cuba.
¿Cómo ha sido la postura de Gente de Zona respecto a la situación política de Cuba?
El dúo cubano Gente de Zona ha utilizado su plataforma para expresar su compromiso con la libertad en Cuba. En eventos internacionales, como los Premios Lo Nuestro 2026, han enviado mensajes sobre la situación política en Cuba y Venezuela. Randy Malcom y Alexander Delgado han denunciado la falta de libertades en Cuba y expresado su deseo de un futuro con mayor libertad para su país. Su música y declaraciones públicas reflejan un fuerte deseo de cambio y desarrollo para los pueblos latinoamericanos.
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