"Mamita te extraña", el mensaje de la madre de José Fernández a tres años de su muerte

Publicado el Miércoles, 25 Septiembre, 2019 - 12:36 (GMT-5)

Maritza Gómez, madre del fallecido beisbolista cubano José Fernández, lo recordó en el tercer aniversario de su muerte: "Cuando se pierde un hijo jamás volvemos a ser la misma persona", dijo.

En uno de sus mensajes posteados hoy en Facebook, Maritza escribió que le era muy difícil continuar con la ausencia de su hijo, fallecido tras un accidente de bote en Miami.

"La vida no tiene explicación, y solo nos queda aceptar con resignación, el dolor por un hijo no desaparece jamás, solo aprendemos a vivir con ese dolor", expresó la madre.

Maritza también compartió instantáneas de Fernández con su abuela o padrastro, e incluso de la pequeña Penélope, quien nació poco después del accidente.

"Quiero decirte hoy con estas simples y sentidas palabras que salen de mi corazón lo mucho que mamita te extraña", dijo.

"Hoy se cumplen 3 años de tu partida en el cual jamás he podido besarte y abrazarte y mucho menos escuchar las tantas veces que me decías te amo mamita, pero ten por seguro que cada día te abrazo y te beso miles de veces con mi mente y mi pensamiento", sostuvo Martitza.

Agregó además que jamás le resultará fácil cargar con esta cruz sobre la espalda y "más aún teniendo que cuidar y proteger a tu princess Penélope Joe Fernández Arias que con tanto amor y cariño todos la tratamos de cuidar como un diamante y guiarla por el buen camino de esta vida y enseñarte con todo el amor del mundo quién fue su papito".

"Nunca este dolor se me irá, demasiada injusticia, pero me toca aprender a convivir con este dolor que me acompaña segundo a segundo y día a día, trato de ser fuerte para sobrevivir y no demostrar debilidad ante ciertas personas que no quiero sufran más de lo que nos ha tocado", agregó.

Por último la madre agradeció a las personas que día a día le dan ánimo y llevan a su hijo en el corazón.

"Hijito mío te extraño y te amo tanto que donde estés quiero estés en paz y tranquilo y que sepas estoy aquí para Penélope Joe Fernández, junto a su mami y abuelos, tíos y tu Abue te extrañamos por siempre mi Ángel".

El 25 de septiembre de 2016 José Fernández y dos amigos más, Eddy Rivero y Emilio Macías, de 25 y 27 años respectivamente, fueron víctimas fatales de un accidente de bote.

El pasado 31 de julio muchos recordaron al lanzador de los Miami Marlins en su cumpleaños 27 años.