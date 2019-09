La actuación de Jennifer Lopez y Shakira en la Super Bowl hace recordar su polémica en el Mundial de 2014

Publicado el Viernes, 27 Septiembre, 2019 - 10:20 (GMT-5)

Las dos divas latinas por excelencia, Jennifer Lopez y Shakira, harán historia el próximo 2 de febrero del 2020. Juntas se encargarán del espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial.

Todavía quedan cinco meses para el esperando evento que tendrá lugar en el Hard Rock de Miami, pero las expectativas están por las nubes. Ya que está combinación explosiva promete no dejar indiferente a nadie...

Pero mientras que la noticia de este dúo para la historia sigue dando la vuelta al mundo y dejando bocas abiertas a su paso, la verdad es que las artistas no siempre han sido las mejores compañeras, algo que quedó reflejado en 2014 durante el Mundial de Fútbol de Brasil.

Entonces las dos reinas de la música presentaron sus temas para la competición y finalmente fue la de Jennifer Lopez y Pitbull, We Are One, la elegida como banda sonora de ese evento, pese a que la de Shakira fuese la favorita del público.

Ahí se empezó a fraguar la polémica por la actuación de la Diva del Bronx en la inauguración en el estadio Arena de Cortinthians de Sao Paulo, que fue bastante criticada por haber utilizado la técnica de 'playback'.

Pero no se quedó ahí, ya que antes de salir al campo de juego a hacer el show, JLo publicó un vídeo que muchos vieron como toda una declaración de intenciones hacia Shakira por el exagerado meneo de caderas como si la estuviese imitando y la frase con la que cerró el vídeo.

"¿Quién dijo que no iba a venir?", preguntó. Unas palabras que fueron interpretadas como una burla, ya que finalmente fue ella la que encargada de esta actuación y no la pareja de Gerard Piqué.

La polémica estaba servida.

Tras la criticada actuación de JLo, Pitbull y Claudia Leitte, la clausura del Mundial la llevó a cabo Shakira con su La La La, que tuvo mucha más popularidad entonces (y la sigue teniendo ahora). Su videoclip acumula mil millones de reproducciones frente a los 700 millones de la canción oficial.

Durante semanas se habló mucho de esta supuesta rivalidad, que Jennifer Lopez no desmintió y sobre la que Shakira dijo en una entrevista en televisión: "No soy una persona amenazante para nadie, tengo una relación buena con todas mis colegas, con Beyoncé o Rihanna... Debe ser porque me ven tan chiquita".

Pero parece que esta supuesta enemistad ha quedado en el pasado porque ahora JLo y Shaki se han comprometido a hacer historia con su actuación en la Super Bowl 2020. Para ello trabajarán hombro con hombro y seguro que el resultado de su unión deja con muy buen sabor de boca a sus millones de fans en todo el mundo.

Además, el día del partido coincide con el cumpleaños de la barranquillera y el de su chico, que cumplirán 43 y 33 años respectivamente. Un plus más para que esta actuación sea aun más especial para ella.