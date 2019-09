Pitbull podría acompañar a Shakira y Jennifer Lopez en el show del entretiempo del Super Bowl

Publicado el Domingo, 29 Septiembre, 2019 - 17:26 (GMT-5)

La selección de las cantantes Shakira y Jennifer Lopez para ofrecer el show del entretiempo del Super Bowl 2020, el próximo 2 de febrero, ha sido una gran noticia para la comunidad latina, pues se trata de dos de las principales representantes de la comunidad en Estados Unidos.

Ahora, al gran espectáculo que entregarán las cantantes, también conocidas por ofrecer grandes shows, podría sumársele otro popular artista de origen cubano: Pitbull.

De acuerdo al portal de entretenimiento estadounidense TMZ, el equipo del rapero está en conversaciones con la NFL para acompañar en el escenario a las artistas latinas, en el 54º Super Bowl, que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

Dado que Pitbull se hace llamar a sí mismo Sr. 305, y es imagen y defensor de su ciudad natal, Miami, los principales ejecutivos de la ciudad han considerado no solo que sería un buen plus para el gran evento, sino que debería ser un invitado obligatorio.

Pitbull además tiene éxitos con ambas estrellas latinas como On The Floor, Dance Again y Live It Up, con JLo; y Rabiosa y Get It Started, con Shakira.

A pesar de no estar confirmado, TMZ indicó que Roc Nation, que está coproduciendo el show del entretiempo, asegura que "otros actos sorprendentes" se unirán a las presentaciones de JLo y Shakira.

Después de conocerse la posibilidad de incluir a Pitbull, muchos usuarios han recurrido a las redes sociales para "exigir" la presencia de Mr. Worldwide en el espectáculo.

Además de Pitbull, el nombre de Gloria Estefan también ha salido a relucir, aunque cabe destacar que la cantante cubana ya ha participado en dos Super Bowl: el de Minneapolis en 1992 y el de 1999, en Miami.