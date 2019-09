Para un karaoke eterno: 20 canciones de José José adoradas en Cuba

Publicado el Lunes, 30 Septiembre, 2019 - 11:46 (GMT-5)

El siguiente top aspira a recordar algunas de las canciones que más se cantaron en Cuba y en el mundo hispano hablante, desde finales de los sesenta, cuando se inició la carrera de José José hasta finales de los noventa. Treinta años poniendo canciones en nuestros karaokes. Van en orden cronológico.

1. Pero te extraño: A finales de los años sesenta apareció este himno de añoranza escrito por Armando Manzanero. Cuando hacemos catarsis porque nos dejaron tirados sin mucho miramiento, es el momento e cantar “por lo que quieras no sé pero te extraño”.

2. Cuidado: Canción de advertencia, tal vez la mejor de ese tipo. “Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando, y alguna vez acabarás llorando”.

3. La nave del olvido fue el primer gran éxito del cantante. El ruego y el llanto se convierten en canción: “espera un poco, un poquiiiiiito más, para brindarte mi felicidad…” , aún me quedan ilusiones para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, que morirían en mis manos si

4. El triste nos trajo, en 1970, una de las frases más ricamente masoquistas de la historia de la música latina: “Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad”…

5. Gavilán o paloma le dio forma al trabajo con su compositor de cabecera Rafael Pérez Botija. Quien canta se confiesa derrotado por la pasión: “Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilán o paloma”.

6. El Amar y el querer. En una letra sencilla se expone la esencia de la confusión de sentimientos más común en el mundo romántico. A partir de entonces, se sabe que no es lo mismo porque “casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar”.

7. Volcán: Es probable que quince o veinte millones de hispano hablantes cantaran al unísono, en 1978, sin saber que integraban un coro continental, aquello de “yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado”.

8. Lo pasado, pasado: Fue siempre la canción de cierre de las fiestas, cuando todo el mundo, medio ebrio, desafinaba aquello de “pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias, por tanto y tanto amor”.

9. Lo que no fue no será significó un aporte de su amigo, el cantante y compositor José María Napoleón. Y en lugar del llanto habitual se habla sobre la ruptura necesaria: “Lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte…”

10. Almohada es un alarde de interpretación porque al parecer José José fraseaba de manera ininterrumpida sin coger aire: “Amor-como-el-nuestro-no- hay-dos-en-la-vida-por-más-que-se-busque…”

11. Si me dejas ahora fue uno de los aportes de Camilo Sesto a su repertorio. Era también un ruego hecho canción, una lloradera, una imploración de esas que decimos o cantamos en ocasiones en una vez en la vida.

12. Doble Disco de Platino y 5 de Oro ganó José José por Amor, amor, un álbum de 1980. El tema era también una súplica pero más abstracta: “Amor, amor, si me escuchas si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser”.

13. En 1981, José José parecía imparable; publica Gracias, el álbum que contenía Pero me hiciste tuyo, Preso, Me basta… En el tema titular, Gracias, hay un verso memorable: “Gracias otra vez por haber amado tanto, por haber vivido dando lo mejor de lo mejor. Por favor, un minuto de silencio por nuestro amor”.

14. Mi vida: Memorable, absolutamente memorable aquello de “he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida, pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida”.

15. Del álbum Secretos, grabado en España en 1983, bajo la producción del compositor español Manuel Alejandro, que lo colocó como el cantante latino más exitoso, proceden Lo dudo, El amor acaba, Voy a llenarte toda, Cuando vayas conmigo, Entre ella y tú, Lágrimas, He renunciado a ti, A esa… difícil elegir una y desechar la otra.

16. En 1986, graba Siempre contigo, al cual pertenecen Por estar contigo, Por ti me muero, Corre y ve con él, Y quien puede ser… El estribillo de esta última también protagonizó mil karaokes: “Y quién puede ser si es que no soy yo, ¿quién me habrá borrado de su corazón?”

17. Con todo y los problemas con su voz,, las dificultades de salud y el abuso del alcohol, en los años noventa todavía se anotó grandes éxitos como Amnesia: “me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno”.

18. En 1991, el álbum 40 y 20, donde además del tema titular, sobre la posibilidad de tener una pareja feliz de edades diferentes, alcanzó gran éxito, Así de fácil: “hasta ahora mi amor me ha faltado el coraje para salir corriendo, hasta ahora mi amor he tenido valor para vivir sufriendo”.

19. En 1995, entra al estudio de grabación nuevamente para realizar Mujeriego, donde se confiesa: “no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero”.

20. En 1998, graba el álbum Distancia, con el éxito Ojalá que te mueras, que cuenta otra historia de amor con ruptura incluida y aires de bolero entre la ironía y el masoquismo. “Traté que se hiciera más grande mi herida. Recordarte: primera medida".