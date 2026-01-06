Chevron refuerza su presencia en Venezuela con una flota de 11 petroleros tras la salida de Maduro

Vídeos relacionados:

Una flota de al menos 11 petroleros fletados por Chevron Corp. navega rumbo a Venezuela, consolidando a la petrolera estadounidense como el principal —y prácticamente único— exportador autorizado de crudo venezolano, tras la salida del poder de Nicolás Maduro, capturado recientemente por fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con datos preliminares recopilados por Bloomberg, los buques tienen previsto arribar en los próximos días a los puertos de José y Bajo Grande, ubicados en el noroeste del país. El movimiento representa un incremento de la actividad petrolera con respecto a diciembre, cuando se contabilizaron nueve buques operando bajo esquemas similares.

El volumen programado para enero se acerca a los niveles más altos registrados en los últimos meses. En octubre, por ejemplo, se documentó la llegada de 12 petroleros, el mayor número desde que Chevron reanudó operaciones ampliadas en el país sudamericano bajo licencia especial.

Chevron, con sede en Houston, opera en Venezuela amparada por una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le permite producir y exportar petróleo a pesar de las sanciones impuestas por Washington contra el sector energético venezolano.

Tras la captura de Maduro, la compañía se ha convertido en el único canal legal de exportación de crudo desde Venezuela hacia mercados internacionales.

En un comunicado citado por Bloomberg y EFE, la empresa afirmó que mantiene su enfoque en la seguridad de su personal y en el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

“Chevron sigue centrada en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, señaló la compañía.

El despliegue de esta flotilla ocurre en un contexto de reconfiguración política y económica en Venezuela, donde el control de los recursos energéticos se ha convertido en un factor clave tras la detención de Maduro y el inicio de un proceso de transición aún incierto.

El aumento de las exportaciones bajo control de Chevron marca un cambio significativo en el flujo del petróleo venezolano, históricamente gestionado por PDVSA, y refuerza el papel de la empresa estadounidense como actor central en la nueva etapa del sector energético del país.