Chevron refuerza su presencia en Venezuela con una flota de 11 petroleros tras la salida de Maduro

Vídeos relacionados:
Una flota de al menos 11 petroleros fletados por Chevron Corp. navega rumbo a Venezuela, consolidando a la petrolera estadounidense como el principal —y prácticamente único— exportador autorizado de crudo venezolano, tras la salida del poder de Nicolás Maduro, capturado recientemente por fuerzas estadounidenses.
De acuerdo con datos preliminares recopilados por Bloomberg, los buques tienen previsto arribar en los próximos días a los puertos de José y Bajo Grande, ubicados en el noroeste del país. El movimiento representa un incremento de la actividad petrolera con respecto a diciembre, cuando se contabilizaron nueve buques operando bajo esquemas similares.
El volumen programado para enero se acerca a los niveles más altos registrados en los últimos meses. En octubre, por ejemplo, se documentó la llegada de 12 petroleros, el mayor número desde que Chevron reanudó operaciones ampliadas en el país sudamericano bajo licencia especial.
Chevron, con sede en Houston, opera en Venezuela amparada por una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le permite producir y exportar petróleo a pesar de las sanciones impuestas por Washington contra el sector energético venezolano.
Tras la captura de Maduro, la compañía se ha convertido en el único canal legal de exportación de crudo desde Venezuela hacia mercados internacionales.
En un comunicado citado por Bloomberg y EFE, la empresa afirmó que mantiene su enfoque en la seguridad de su personal y en el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Lo más leído hoy:
“Chevron sigue centrada en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, señaló la compañía.
El despliegue de esta flotilla ocurre en un contexto de reconfiguración política y económica en Venezuela, donde el control de los recursos energéticos se ha convertido en un factor clave tras la detención de Maduro y el inicio de un proceso de transición aún incierto.
El aumento de las exportaciones bajo control de Chevron marca un cambio significativo en el flujo del petróleo venezolano, históricamente gestionado por PDVSA, y refuerza el papel de la empresa estadounidense como actor central en la nueva etapa del sector energético del país.
Preguntas frecuentes sobre la presencia de Chevron en Venezuela y la situación política
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Chevron es el principal exportador de petróleo venezolano actualmente?
Chevron se ha convertido en el único canal legal de exportación de crudo desde Venezuela tras recibir una licencia especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta licencia permite a Chevron operar y exportar petróleo a pesar de las sanciones impuestas al sector energético venezolano, reforzando su posición tras la captura de Nicolás Maduro.
¿Cómo afecta la captura de Nicolás Maduro a la industria petrolera en Venezuela?
La detención de Maduro ha llevado a una reconfiguración política y económica en Venezuela, permitiendo que empresas como Chevron tomen un rol central en la exportación de petróleo. Esto representa un cambio significativo en el control de los recursos energéticos, históricamente gestionados por PDVSA, y podría facilitar una transición política y económica más amplia en el país.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos respecto a los petroleros que operan cerca de Venezuela?
Estados Unidos ha intensificado sus medidas de control en el Caribe, interceptando y confiscando varios buques que transportan petróleo venezolano. Esta acción forma parte de una campaña de presión para restringir el comercio de petróleo sancionado y evitar que financie actividades ilegales. Las medidas incluyen bloqueos navales y sanciones a empresas y buques involucrados en el transporte de crudo venezolano.
¿Qué importancia tiene el petróleo venezolano para Cuba?
El petróleo venezolano es crucial para Cuba, ya que es fundamental para sostener su sistema eléctrico y consumo interno. La pérdida de cargamentos de petróleo venezolano, como consecuencia de las incautaciones estadounidenses, agrava la situación energética en Cuba, que depende en gran medida de estos envíos para evitar apagones y desabastecimiento de combustible.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.