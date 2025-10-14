La abuela de El Taiger, Nidia, protagonizó un momento lleno de emoción y ternura durante la visita de Teresa Padrón a Cuba, a propósito del primer aniversario de la muerte del reguetonero.
En un video compartido por Teresa en Instagram, se les ve conversando y tomadas de las manos. Con la voz temblorosa, Nidia le dice: “Yo sé que puedo contar con ustedes para lo que sea”, y poco después se quiebra al recordar a su hija Magda, madre del artista: “Me hace falta mi hija principalmente... me atienden muy bien, pero hay veces...”.
Las palabras de la anciana, cargadas de nostalgia, conmovieron a Teresa, quien la acompañó con calma y cariño. “Siempre que voy a Cuba tengo el privilegio de compartir con Nidia, la abuela de José... verla, abrazarla, escucharla me recuerda que la vida es corta y a veces demasiado dura, pero también que el amor verdadero nunca muere”, escribió la exrepresentante del cantante junto al video.
La visita forma parte del viaje de Padrón a La Habana, donde también acudió al Cementerio de Colón para rendir homenaje a El Taiger, fallecido el 10 de octubre de 2024. Desde entonces, Teresa ha mantenido una relación cercana con la familia del artista y ha defendido su legado, tanto en Cuba como en Miami.
El video desató una avalancha de reacciones en redes sociales. Decenas de seguidores dejaron mensajes de cariño y admiración hacia ambas. “Mantener una promesa al pie de la letra, ser fiel a lo que te prometiste a ti misma, hacer por esa familia lo que hasta ahora te define como la buena persona que eres. Dios te bendiga, Teresa”, escribió una usuaria.
Otros comentarios decían: “Nunca nos equivocamos contigo, Tere. Por gusto José no te dejó esa responsabilidad”, “Eres la única que no baja la guardia ni la cabeza, y eso se nota”, o “Pobrecita esa abuela, cuánto dolor lleva en el corazón. Gracias por estar para ella”.
Lo más leído hoy:
Entre lágrimas y oraciones, muchos destacaron la fortaleza de Nidia y la empatía de Teresa, quien ha demostrado que la lealtad y el cariño verdadero van más allá de la fama. “Tere, eres una gran mujer y Nidia es una guerrera. Dios las bendiga a las dos”, escribió otro seguidor, reflejando el sentir de miles que aún lloran al artista, pero celebran que su memoria siga viva en los gestos de amor que dejó.
Preguntas frecuentes sobre el legado de El Taiger y la visita de Teresa Padrón a Cuba
¿Por qué fue significativa la visita de Teresa Padrón a la abuela de El Taiger en Cuba?
La visita de Teresa Padrón a la abuela de El Taiger fue significativa porque representa un gesto de apoyo y cariño hacia la familia del reguetonero en un momento emotivo, al cumplirse el primer aniversario de su muerte. Teresa ha mantenido una relación cercana con la familia desde el fallecimiento del artista, y su visita ayuda a mantener vivo el legado del cantante y a brindar consuelo a sus seres queridos.
¿Cómo ha impactado la muerte de El Taiger en su familia y seguidores?
La muerte de El Taiger ha dejado una profunda huella tanto en su familia como en sus seguidores. Su familia ha expresado dolor y nostalgia, especialmente su abuela Nidia, quien fue muy cercana al artista. Sus seguidores continúan recordándolo y rindiéndole homenaje, manteniendo vivo su legado musical. Teresa Padrón, en particular, ha sido una figura clave en la defensa de su memoria y en la búsqueda de justicia, lo que ha reforzado su conexión con los admiradores del reguetonero.
¿Cuál es el papel de Teresa Padrón en la preservación del legado de El Taiger?
Teresa Padrón ha jugado un papel crucial en la preservación del legado de El Taiger al mantenerse cercana a su familia y al liderar iniciativas para honrar su memoria. Ha organizado homenajes y ha estado presente en momentos clave para la familia, además de defender públicamente su legado y exigir justicia por su asesinato. Su compromiso ha sido reconocido por seguidores y familiares, quienes valoran su lealtad y dedicación.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.