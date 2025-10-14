La abuela de El Taiger, Nidia, protagonizó un momento lleno de emoción y ternura durante la visita de Teresa Padrón a Cuba, a propósito del primer aniversario de la muerte del reguetonero.

En un video compartido por Teresa en Instagram, se les ve conversando y tomadas de las manos. Con la voz temblorosa, Nidia le dice: “Yo sé que puedo contar con ustedes para lo que sea”, y poco después se quiebra al recordar a su hija Magda, madre del artista: “Me hace falta mi hija principalmente... me atienden muy bien, pero hay veces...”.

Las palabras de la anciana, cargadas de nostalgia, conmovieron a Teresa, quien la acompañó con calma y cariño. “Siempre que voy a Cuba tengo el privilegio de compartir con Nidia, la abuela de José... verla, abrazarla, escucharla me recuerda que la vida es corta y a veces demasiado dura, pero también que el amor verdadero nunca muere”, escribió la exrepresentante del cantante junto al video.

La visita forma parte del viaje de Padrón a La Habana, donde también acudió al Cementerio de Colón para rendir homenaje a El Taiger, fallecido el 10 de octubre de 2024. Desde entonces, Teresa ha mantenido una relación cercana con la familia del artista y ha defendido su legado, tanto en Cuba como en Miami.

El video desató una avalancha de reacciones en redes sociales. Decenas de seguidores dejaron mensajes de cariño y admiración hacia ambas. “Mantener una promesa al pie de la letra, ser fiel a lo que te prometiste a ti misma, hacer por esa familia lo que hasta ahora te define como la buena persona que eres. Dios te bendiga, Teresa”, escribió una usuaria.

Otros comentarios decían: “Nunca nos equivocamos contigo, Tere. Por gusto José no te dejó esa responsabilidad”, “Eres la única que no baja la guardia ni la cabeza, y eso se nota”, o “Pobrecita esa abuela, cuánto dolor lleva en el corazón. Gracias por estar para ella”.

Entre lágrimas y oraciones, muchos destacaron la fortaleza de Nidia y la empatía de Teresa, quien ha demostrado que la lealtad y el cariño verdadero van más allá de la fama. “Tere, eres una gran mujer y Nidia es una guerrera. Dios las bendiga a las dos”, escribió otro seguidor, reflejando el sentir de miles que aún lloran al artista, pero celebran que su memoria siga viva en los gestos de amor que dejó.

