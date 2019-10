El joven polizón cubano Yunier García Duarte abre un canal de YouTube

Publicado el Martes, 1 Octubre, 2019 - 17:33 (GMT-5)

Yunier García Duarte, el joven cubano que llegó en agosto al aeropuerto Internacional de Miami como polizón en un avión desde La Habana ha anunciado que abrió un canal de YouTube con el fin de poder mantener al tanto de su vida a las muchas personas que se preocupan por él.

"Amigos les comento que me he creado un canal de YouTube Yunier García El Pochy ya que son tantas las personas que se preocupan por mí, para que puedan seguir este proceso y poder mantenerlos al tanto de lo que sucede en mi vida", escribió García Duarte en su perfil de Facebook. Acompañó su texto de un breve vídeo que tituló "Lo que me da fuerza", en el que sale su pequeña hija, en Cuba.

Tras permanecer algunas semanas en el Centro de Detención de Krome, García Duarte salió en libertad el 25 de septiembre, después de que un juez de inmigración le concediera el asilo político.

Tras su liberación dijo que tenía muchas metas, la primera de ellas salir adelante en Estados Unidos y aprender a hablar inglés, y agradeció a su familia, amigos y a quienes estaban detenidos con él por todo su apoyo.

El cubano pidió a los medios de comunicación un poco de tiempo para poder digerir su nueva situación, y aclaró que daría entrevistas más adelante.

García Duarte, de 26 años, escapó de Cuba en el compartimiento de equipaje de un vuelo de la compañía Swift del Aeropuerto de La Habana, donde trabajaba como personal de la empresa estatal cubana ECASA (Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos).