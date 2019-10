Muere la actriz cubana Yolandita Ruiz en Madrid, España

Publicado el Martes, 1 Octubre, 2019 - 13:14 (GMT-5)

La actriz cubana Yolandita Ruiz ha muerto este martes a los 63 años por un cáncer en un hospital de Madrid, España.

"Me atrevo a afirmar que no hay un cubano de cuarenta para arriba que, viva donde viva, no recuerde sus expresivos ojos verdes y esboce una sonrisa cuando se menciona a Yolandita. En la TV cubana desarrolló una interesante carrera artística ganándose, a base de calidad interpretativa y encanto personal, la admiración y el respeto del público y de sus compañeros", dijo el director Yin Pedraza en Facebook.

"En Cuba se hizo muy popular en la década de los 70 al interpretar el personaje de Asia en “El alma encantada” y de una india en “Ramona”. Se recuerda su formidable presencia en "La Dama de Blanco". En los 80 actuó en varias temporadas de “Una casa colonial” que se presentaron en el Teatro Nacional. Participó en varias películas del ICAIC, entre ellas “Retrato de Teresa” y “Madagascar”, señaló Pedraza parte de la trayectoria profesional de la fallecida.

En 2005 Yolandita Ruiz continuó su carrera en España como actriz, directora y profesora de actuación, después de pasar por Italia y Venezuela porque en Cuba se les cerraron en los años 90 "las puertas de su desarrollo profesional", apunta el director.

"En el año 96 me fui a Venezuela, en un intercambio cultural, trabajé en una academia de Venevisión. De ahí me fui para Italia (...) y hace 12 años que estoy aquí en España", contó la actriz en 2017 al Grupo Aristeo con motivo de la presentación del libro Cubamía de su amiga Inés María López Hernández.

"Siempre vinculada al arte y no perder nunca el contacto con lo que amo", agregó.

Condolencias en redes sociales

El actor cubano Héctor Noas escribió que "así te recordaré siempre y te llevaré conmigo mientras esté en este lado. Eres insustituible. Más que un dolor, siento desgarro por tu partida, tan injusta, tan repentina".

También Albertico Pujols expresó su consternación ante la muerte de esta actriz. "Era sencillamente genial, y siempre era alegría, mucha alegría y una incuestionable estrella. Difícil para el mundo actoral entender y resignarse a esta pérdida", comentó.

"Durante toda mi niñez vivía enamorado de ella. Fui afortunado, la tuve muy cerca mucho tiempo y la miraba y la soñaba y la quería. Luego fui su amigo y hoy me entero de su partida. Te quiero Yola. Te quise mucho y te querré siempre", confesó el actor Roberto San Martín.

"Como me dijo una vez Humberto Solás y me confirmó después Nelson Rodríguez –escribió el editor cubano Manuel Iglesias Pérez en Facebook– Yolandita era de esas actrices que ya no existen en Cuba, de esas que poseían el don de la buena dicción, del porte elegante, de las formas refinadas, del acento tierno, a la que un personaje de época en cine o televisión resultaba no solo creíble, sino increíble, porque por arte de magia transmutaban personalidades".

"¡Qué triste morir a destiempo fuera de tu patria! En Cuba se te sigue recordando con muchísimo respeto. Descansa en paz artista", agregó.

En este video subido a YouTube por la propia artista se pueden ver algunos de sus papeles tanto en la televisión como en el teatro o el cine.