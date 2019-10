Bruno Rodríguez ante pregunta sobre regulados en Cuba: "No lo sé, habría que ver caso por caso"

Publicado el Miércoles, 2 Octubre, 2019 - 10:27 (GMT-5)

“No lo sé, habría que conocer caso por caso", fue la respuesta dada por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en entrevista para The Associated Press, ante pregunta sobre la "jusitificación" para que haya “regulados”, personas que son impedidas de salir del país.

"Las regulaciones migratorias cubanas son muy similares a las de cualquier país y cualquier política migratoria moderna, que establecen toda una serie de figuras en ley que restringen la salida del país a personas que conocen información clasificada, es decir, cargos anteriores en el gobierno, etcétera, a personas que están sometidas a procesos judiciales, en fin hay toda una serie de figuras que están reguladas en la ley”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, su respuesta elude la queja de los cubanos "regulados" por el Gobierno que afirman no encajar en ninguno de los supuestos de esas "regulaciones migratorias" referidas por el canciller, según insisten en reiterar los perjudicados.

No ad for you

Desde hace meses, una creciente cifras de "regulados" en Cuba viene enfatizando que no existe ley en la nueva Constitución cubana que ampare el impedimento de salir del país tal como se les ha aplicado a ellos.

El Instituto Patmos, que documenta en un listado el número de regulados en Cuba, ha indicado que desde el 2012 existe en Cuba la figura del "regulado", pero en principio esa categoría solo sería aplicable a altos dirigentes, universitarios vinculados a programas estratégicos y funcionarios relacionados con actividades de primer orden en materia de desarrollo económico y científico del país.

Sin embargo, en los últimos años esa categoría se ha empleado de forma constante para bloquear la salida de Cuba a activistas críticos con el Gobierno cubano, con el objetivo de que no puedan dar a conocer en el exterior su versión de la vida política y civil en la Isla, según insisten en afirmar los perjudicados.

Varios son los casos denunciados en los cuales las autoridades aduaneras cubanas niegan la salida del país sin darle a los afectados ninguna explicación convincente de las razones para esa determinación.

La respuesta del canciller cubano resulta todavía más polémica si se tiene en cuenta que ocurre cuando el activista Guillermo del Sol cumple más de 50 días en huelga de hambre para protestar justamente por la existencia de "regulados" en la Isla. Del Sol ha asegurado que solo abandonará su postura cuando el Gobierno elimine ese concepto, que vulnera los derechos humanos.

Durante la entrevista, Bruno Rodríguez intentó llevar a su terreno el tema de la "imposibilidad de viajar" al mencionar las restricciones de los norteamericanos de viajar libremente a Cuba.

“La ley cubana garantiza, a diferencia de la norteamericana, que los cubanos puedan viajar libremente a cualquier lugar del mundo. No ocurre, como el caso de los Estados Unidos, en que sorprende que un chico de Columbia University pueda visitar cualquier ciudad, cualquier país del mundo incluso en guerra con los Estados Unidos y no pueda hacerlo a la isla de Cuba que es un destino turístico consolidado, reconocido, saludable, seguro y culto”, declaró el ministro de Exteriores cubano en un sorprendente giro en la conversación.

No obstante, el periodista de AP no dudó en poner nuevamente en crisis al titubeante canciller cuando aludió a las “familias divididas” que genera el hecho de que un médico cubano que abandona una misión en el extranjero no pueda regresar en muchos años a Cuba. “¿Por qué el médico cubano que decide hacerlo no puede volver a su país?”, espetó el periodista.

“No estoy seguro que tenga razón”, respondió el ministro negando en primera instancia el reclamo desesperado de cientos de familias que en los últimos años han pedido la derogación de esa medida.

A continuación calificó de “campaña mendaz, calumniosa, contra la cooperación médica cubana que beneficia a más de 70 países en este momento” a la que se le hacen acusaciones de esclavitud moderna que calificó de “verdaderamente ridículas”.

“Cuba ciertamente tiene algún personal muy altamente calificado, del cual se trata de disponer de relevos antes de que emigren definitivamente. Esto generalmente ocurre por acuerdo entre el científico o el médico altamente especializado y la institución de salud a la que pertenece, y a veces se le solicita dilatar en el tiempo su salida definitiva del país, pero puedo asegurarle que esto ocurre por común acuerdo”, concluyó.

Durante la entrevista, el canciller cubano abordó otro buen número de temas, como las relaciones Cuba-Estados Unidos, que calificó de "irreversibles", o sobre la otra crisis “coyuntural” que atraviesa Cuba, la energética, de la que dijo que “será superada en las próximas semanas”.