Carlos Otero sobre las "elecciones" del 10 de octubre en Cuba: "La solución sería cambiar de ideología"

Publicado el Lunes, 7 Octubre, 2019 - 12:00 (GMT-5)

El presentador cubano Carlos Otero se pronunció sobre la inminente designación de nuevos dirigentes en la Isla e instó a no esperar más a que se produzca un cambio.

Así lo aseguró en un mensaje publicado en su perfil de Instagram, en el que rechazó que la solución de Cuba pase por actos de maquillaje político. "En estos días Cuba tendrá un nuevo Presidente, Vicepresidente y un Primer Ministro. ¿Es esta la solución? Pienso que no", escribió en el post.

"Si tanto se habla de que el cambio debería ser ya, entonces me pregunto: ¿Vale la pena esperar más?", cuestionó.

El comunicador dijo que la solución en el territorio cubano pasaría por "cambiar de ideología, ser pragmáticos, dar libertad en vez de enjaularla, estar más unidos".

En el mensaje también hizo referencia a las prácticas corruptas y la falta de libertades que impera en Cuba. En este sentido habló de "dar derecho al voto, desechar a los ineptos y corruptos, hundir lo inservible, abrirse a nuevas tendencias y no continuar con las obsoletas, apartar los privilegios, libre pensamiento sin cuestionar, saber escuchar respetando la opinión de los demás, amar y no odiar, construir para no destruir, extender la mano para ayudar y no para golpear o apresar".

En la misma línea del mensaje publicado por Otero, muchos usuarios criticaron en Twitter el proceso que concluirá con la conformación de un nuevo gobierno en la Isla.

Algunos de ellos lamentaron que no sabían ni quienes eran los candidatos que optan a ocupar los cargos.

En otros tuit calificaron el proceso como un "fraude" y criticaron el nulo papel democrático que juega la ciudadanía.

"Elecciones presidenciales en Cuba, no hay convocatoria, no hay candidato y el pueblo no cuenta para nada. El 10 de octubre se nos informará, a quién hay que llamar presidente, será el mismo títere", lamentó un usuario.

Los diputados elegirán a quienes dirigirán el país en los próximos años en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que comenzará el 10 de octubre a las 10:00 a.m.

Nuevamente el gobierno será elegido por una Asamblea Nacional donde no hay representantes de partidos opositores, solo el Partido Comunista de Cuba (PCC), reconocido constitucionalmente como "la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado" y que está en manos de Raúl Castro.