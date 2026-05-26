Muere diplomático cubano Alejandro González Galiano a los 65 años

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) anunció este martes el fallecimiento de Alejandro González Galiano, diplomático cubano que murió en La Habana en horas de la tarde, a los 65 años de edad, según la nota oficial publicada por la Cancillería de Cuba.

El MINREX no informó la causa del deceso. En el momento de su muerte, González Galiano trabajaba en la oficina del Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa.

González Galiano inició su carrera diplomática en 1984, tras graduarse del Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Raúl Roa García» (ISRI), incorporándose al MINREX en la Dirección de África Subsahariana.

A lo largo de más de cuatro décadas de servicio, cumplió misiones permanentes como funcionario en la República de Cabo Verde y en la República Federal de Nigeria.

Alcanzó el rango de embajador en dos destinos de peso estratégico para La Habana: la República Argentina y el Reino de España, uno de los países europeos con mayores vínculos históricos y culturales con Cuba.

En el ámbito interno, ocupó los cargos de Director de la Dirección de Divulgación e Información, Director General de Prensa, Comunicación e Imagen, y Viceministro de Relaciones Exteriores entre 2009 y 2013, período que coincidió con el traspaso de poder de Fidel a Raúl Castro y los primeros pasos hacia una incipiente apertura internacional.

En 2010 recibió la Medalla «Enrique Hart» por sus 25 años de trabajo, reconocimiento otorgado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública de Cuba.

El MINREX extendió sus condolencias a familiares, colegas y amigos del diplomático, con mención especial a su hijo, también llamado Alejandro, quien es directivo del propio Ministerio.

El fallecimiento de González Galiano se inscribe en una serie de muertes de cuadros diplomáticos cubanos de alto rango en los últimos años. En abril de 2025 murió el exvicecanciller Abelardo Moreno Fernández, quien sirvió al MINREX por más de cinco décadas. En febrero de 2024 falleció en circunstancias no esclarecidas el exembajador Félix Andrés León Carballo, quien había ingresado al MINREX en 1975. En julio de ese mismo año murió en accidente de tránsito otro exdiplomático cubano.

El patrón refleja el envejecimiento de la generación de diplomáticos formados durante los años ochenta, cuadros que sostuvieron durante décadas la política exterior del régimen cubano y que van desapareciendo sin que exista una renovación visible de esa estructura.