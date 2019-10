Messi revela que quiso irse del Barça: "Tuve en la cabeza largarme"

Publicado el Miércoles, 9 Octubre, 2019 - 15:08 (GMT-5)

BARCELONA, 9 oct (Reuters) - El capitán del Barcelona, Lionel Messi, dijo que consideró dejar el club cuando fue investigado por fraude fiscal en 2013, diciendo que se sentía "maltratado" en España.

Messi, que ha jugado en el Barcelona desde que tenía 13 años y es su máximo goleador de todos los tiempos, fue declarado culpable en 2016 junto con su padre Jorge de defraudar al Estado español en 4,2 millones de euros (4,61 millones de dólares) entre 2007 y 2009 por ingresos obtenidos por derechos de imagen.

El internacional argentino fue condenado a 21 meses de prisión y a una multa de 2 millones de euros, pero la pena de cárcel fue conmutada por una multa de 250.000 euros.

Fue investigado por primera vez en 2013, iniciando una serie de casos de fraude fiscal contra grandes figuras del fútbol local como Cristiano Ronaldo, Javier Mascherano y Marcelo.

"Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme", dijo Messi a la emisora de radio RAC1 de Barcelona en una entrevista emitida el miércoles. "No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá".

"Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa".

Messi añadió que sintió que las autoridades fiscales españolas querían dar un ejemplo con él, que intensificaron sus esfuerzos contra el fraude fiscal tras la profunda crisis económica que afectó a España.

"Creo que se vio. Fui el primero y por eso fueron tan duros. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento", sostuvo.

Pero el atacante argentino volvió a decir que quiere retirarse en el equipo catalán y quedarse a vivir en Barcelona por muchos años más.

"Cada vez tengo más claro que me quiero retirar acá. Sobre todo por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos aquí. Por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa. Me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo", sostuvo.

"Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado", agregó.

(Reporte de Richard Martin; editado en español por Andrea Ariet y Javier Leira)