Manuela, hija de Alejandro Sanz, defiende la relación de su padre con la cubana Rachel Valdés

Alejandro Sanz y la cubana Rachel Valdés forman una de las parejas más buscadas por la prensa después de que se diera a conocer su romance el pasado mes de agosto.

Desde entonces, han sido pocas las ocasiones en las que se les ha visto compartir juntos. La última fue en las playas de San Diego donde los 'tortolitos' fueron captados pasando el día con la primogénita del cantante, Manuela.

Aunque esta es la primera vez que se las vio juntas, su primera toma de contacto fue en verano, cuando las presentó Alejandro. Y parece que han congeniado a las mil maravillas.

Prueba de esto son sus interacciones en las redes sociales, donde además de seguirse se dejan comentarios. Como en la última publicación de la cubana, donde Manuela le puso varios emoticonos con caras de corazones a una de las obras del artista.

Pero ante esta manifestación de cariño, no todo han sido halagos, ya que un usuario ha respondido al simpático comentario atacando la relación de Alejandro y Rachel.

"Le aplaudes a tu padre las novias. Ojalá esta no sea una aprovechada y luego te presente a más mujeres. Ojalá nunca te pase lo que Alejandro hace, que deja a las mujeres", escribía un usuario debajo del mensaje de Manuela.

Pero lejos de quedarse callada, la joven de 18 años ha respondido y ha salido en defensa de su padre y de su noviazgo con la cubana.

No conoces ni sabes nada de sus vidas

"Mi valor como mujer no depende del hombre con el que esté, ni si me llega a dejar o no. Y recuerda, no conoces ni sabes de sus vidas. Solo sabes lo que la prensa te quiere decir. Tampoco sabes los antecedentes ni lo que está pasando actualmente. Y si vas a comentar este tipo de cosas, no lo hagas con una cuenta falsa", expresó contundente Manuela, fruto del matrimonio de Alejandro Sanz con la modelo Jaydy Michel.

Con estas palabras, la primogénita del artista ha conseguido ganarse los aplausos y el apoyo de otros internautas. "Muy bien dicho", "Como se puede tener tan poca vergüenza de decir eso" o "La gente tiene mucho tiempo libre. ¡Ni caso!", son algunas de las reacciones de otros usuarios.

Por su parte, la artista cubana se ha limitado a responder al bonito comentario de la hija de su pareja mandándole un beso.

La relación de Alejandro Sanz y Rachel Valdés salió a la luz pública el pasado mes de agosto después de que fueran fotografiados a bordo de una embarcación en los canales de Miami en actitud cariñosa.